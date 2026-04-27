Συνεχίζεται αύριο Τρίτη η δίκη για τα Τέμπη: Το Δημόσιο θα υποστηρίξει τις κατηγορίες

Άρχισε σήμερα (27/4) η τέταρτη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών, και αποσαφηνίστηκε η στάση του ελληνικού Δημοσίου, καθώς η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξειδίκευσε τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η υποστήριξη της κατηγορίας.

Η Πολιτεία, όπως επισημαίνει το dikastiko.gr δήλωσε επίσημα παράσταση για ηθική βλάβη, στρεφόμενη συγκεκριμένα κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, των δύο σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας, αλλά και του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η κίνηση αυτή προσδίδει νέα τροπή στη δικαστική διαδικασία, καθώς το κράτος επιλέγει να εστιάσει το κατηγορητήριο σε συγκεκριμένα στελέχη του ΟΣΕ, παρά το γεγονός ότι η διοικητική δικαιοσύνη έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζει τη δική του αστική ευθύνη για την τραγωδία.

Τέμπη: Συνεχίζεται την Τρίτη η δίκη

Η δίκη διεκόπη για αύριο Τρίτη 28/4. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση και να μελετήσουν τα νομιμοποιητικα έγγραφα για να μπορέσουν να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν στο δικαστήριο πως δεν προλαβαίνουν να μελετήσουν τα έγγραφα για αύριο, με την εισαγγελέα ωστόσο να προτείνει την διακοπή της δίκης και την συνέχεια της για αύριο όπως είχε προγραμματιστεί από τη Μεγάλη Δευτέρα.

Δίκη για τα Τέμπη: Εκκρεμεί το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Παράλληλα, εκκρεμεί αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης για τα Τέμπη. Το συγκεκριμένο αίτημα όπως ανέφερε η πρόεδρος θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των νομιμοποιήσεων για να μπορούν να τοποθετηθούν όσοι συνήγοροι το επιθυμούν.

Υπενθυμίζεται, πως είναι σε ισχύ η διάταξη της προέδρου αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται κάθε φορά στο ακροατήριο αλλά και των δημοσιογράφων που καλύπτουν τη δίκη. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων και στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθεί νέα.

