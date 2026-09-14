Δίκη Τέμπη: Δεκτό το αίτημα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη - Συγκλόνισαν οι καταθέσεις συγγενών

Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των Αναστασίας-Μαρίας Πλακιά, Θωμαής Πλακιά και Χρυσής Πλακιά ολοκληρώθηκε η σημερινή (14/09) συνεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το larissanet.gr η συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τους γονείς και συγγενείς των θυμάτων να περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, την αγωνιώδη προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και τον αγώνα τους για να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στο κατασχεμένο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Συγκεκριμένα, ζητείται να ελεγχθούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα SMS και MMS, καθώς και οι εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Viber. Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαγραμμένα αρχεία, θα επιχειρηθεί η ανάκτησή τους.

«Ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας»

Πρώτη από την οικογένεια του Βάιου Βλάχου κατέθεσε η μητέρα του, Μαρία Θεοδωρή, η οποία περιέγραψε την αγωνία που έζησε μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Βλάχο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη του παιδιού τους.

Η ίδια έκανε λόγο για απουσία της Πολιτείας και ανέδειξε τη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν οι εθελοντές τις πρώτες ώρες και ημέρες μετά την τραγωδία.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η αναφορά της στη στιγμή που εργαζόμενος στο νεκροτομείο την παρακάλεσε να μην προχωρήσει στη διαδικασία αναγνώρισης της σορού, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η ταυτοποίηση μέσω DNA.

Η Μαρία Θεοδωρή αναφέρθηκε ακόμη στις έρευνες που έκανε μαζί με τον Χρήστο Βλάχο στη Λάρισα, αναζητώντας το σημείο όπου είχαν μεταφερθεί χώματα από το πεδίο της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, έφτασαν στο οικόπεδο Πανδρεμμένου, όπου εντοπίστηκαν συντρίμμια, αντικείμενα και βιολογικό υλικό.

«Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ, η μάνα του, πάντα 59, γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας», ανέφερε συγκλονισμένη.

«Ήταν κρατική δολοφονία»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Χρήστος Βλάχος, ο οποίος χαρακτήρισε το δυστύχημα στα Τέμπη «κρατική δολοφονία» και υποστήριξε ότι «ευθύνεται αποκλειστικά το κράτος».

Αναφερόμενος στη δικογραφία, τόνισε ότι ανέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία την έννοια της διαφθοράς, ενώ μίλησε και για τη σύμβαση 717, υποστηρίζοντας ότι μια δικαστική απόφαση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

«Δεν μπορώ να κοιτάξω το παιδί μου στο μνήμα γιατί δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Θεωρώ ότι στο τέλος αυτής της δίκης θα μπορώ να σταθώ απέναντί του και να του πω τι έκανα», ανέφερε.

Η οικογένεια Πλακιά

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Δημήτριος Πλακιάς, πατέρας της Αναστασίας Πλακιά, ο οποίος μίλησε και για τις ανιψιές του, Θωμαή και Χρυσή Πλακιά, κόρες του Νίκου Πλακιά.

«Μαζί μεγάλωσαν τα δύο παιδιά, μαζί δολοφονήθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικράτησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μετά το δυστύχημα, υπογραμμίζοντας και αυτός τη συμβολή των εθελοντών.

Μιλώντας για τις εργασίες στο σημείο της τραγωδίας και την υπόθεση του «μπαζώματος», υποστήριξε ότι οι γερανοί χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής και έκανε λόγο για προσπάθεια να απομακρυνθούν στοιχεία από το σημείο.

Αναφέρθηκε επίσης στο βιολογικό υλικό και στα οστά που, όπως κατέθεσε, εντοπίστηκαν στο Κουλούρι, όπου είχαν μεταφερθεί συντρίμμια από τις δύο αμαξοστοιχίες.

«Τα πήραμε και έγινε δεύτερη κηδεία», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

«Είστε η τελευταία μας ελπίδα, έχουμε εμπιστοσύνη σε σας», ανέφερε απευθυνόμενος στους δικαστές.

Ο Δημήτριος Πλακιάς σχολίασε και το ζήτημα του «ανθρώπινου λάθους», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελεί εξήγηση όταν δύο τρένα κινούνται για 12,5 λεπτά στην ίδια γραμμή.

«Δεν ήρθα για εκδίκηση, θέλω να βρούμε την αλήθεια»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών, κατέθεσε ότι ξεκίνησε τις δικές του έρευνες προκειμένου να καταφέρει να μάθει την αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους οι κόρες του.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πόρισμα Άγγλου τεχνικού συμβούλου, αλλά και στο βίντεο από τη Λεπτοκαρυά που καταγράφει την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Μίλησε ακόμη για την έντονη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση και για τις μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πιστεύω στη Δικαιοσύνη. Δεν ήρθα για εκδίκηση. Στο τέλος πρέπει να βρούμε την αλήθεια», τόνισε.

Τελευταία κατέθεσε η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα των δίδυμων κοριτσιών, η οποία ζήτησε από το δικαστήριο να «βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο».

«Ακόμα οι τάφοι είναι ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη», ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της.