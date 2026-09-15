Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η οικογένεια της Φραντζέσκας Μπέζα - «Ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο»

Με την κατάθεση συγγενών της Φραντζέσκας Μπέζα, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη (15/09), η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση.

Ανεβαίνοντας στο βήμα του μάρτυρα, ο πατέρας της, Δημήτρης Μπέζας, στάθηκε στο πόσες πολλές από τις θέσεις των 36 κατηγορουμένων ήταν άδειες. «Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τόσες καρέκλες άδειες» είπε, σύμφωνα με το larissanet.gr.

«Kατέστρεψαν την ζωή του παιδιού μου και των υπολοίπων. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε ποιος σκοτώθηκε, ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων» υπογράμμισε.

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Στη συνέχεια, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα του «όσοι έχουν θέσεις ευθύνης να χάσουν τον ύπνο τους μη γίνει στραβή. Να σκέφτονται αυτοί που είναι ζωντανοί να μην έχουν την ίδια μοίρα».

Σε ερώτηση του συνηγόρου του κ. Αντώνη Ψαρόπουλου, σχετικά με τους κατηγορούμενους, απάντησε πως «στα μάτια μου η βεντάλια θα έπρεπε να είναι πιο απλωμένη».

Στο βήμα, στη συνέχεια, ανέβηκε ο αδελφός της θανούσης, Νικόλαος- Ανδρέας Μπέζας, ο οποίος ζήτησε «να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου στα τελευταία λεπτά της ζωής της».

«Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία; Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά; Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία».

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Για το σκέλος των παρεμβάσεων στον χώρο της σύγκρουσης, διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν ένας τόπος που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι να αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο;» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας.

«Η Φραντσέσκα είναι στην καρδιά μου. Μου λείπει αφόρητα» κατέθεσε συναισθηματικά φορτισμένος ο κ. Μπέζας πριν ανέβει στο βήμα η μητέρα του θύματος, Φωτεινή Κοκάλα.

«Ήμουν μία χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Επέζησε της σύγκρουσης και αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ήταν εδώ» κατέθεσε εκείνη.