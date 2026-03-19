Ας μη γελιόμαστε, η Ελλάδα ενεπλάκη άμεσα στον πόλεμο του Ιράν...

Άμεση εμπλοκή στον πόλεμο! Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η χρήση της ελληνικής συστοιχίας Patriot για κατάρριψη πυραύλων του Ιράν στο... έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο να προστατευτούν διυλιστήρια της θεοκρατικής μοναρχίας του Κόλπου.

Το γεγονός και η πολιτική κάλυψη

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, οι πύραυλοι φέρονται να κατευθύνονταν σε πετρελαϊκά διυλιστήρια της σαουδαραβικής Aramco.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για «αμυντική ενέργεια αποτροπής και όχι ανάμιξη στον πόλεμο».

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επικαλέστηκε την αύξηση στις τιμές σε ενέργεια και άλλα προϊόντα, καθώς και την «προστασία» του επιπέδου ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι αμερικανικής κατασκευής συστοιχίας Patriot (Lockheed Martin) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη ρητή άδεια των ΗΠΑ. Άλλωστε η συγκεκριμένη πυροβολαρχία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η πραγματικότητα

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν εξαπολύσει πόλεμο ενάντια στο Ιράν, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές του και μάλιστα όχι μόνο στρατιωτικές. Έχουν εξοντώσει μεγάλο μέρος της ανώτατης ηγεσίας της ασιατικής χώρας, ενώ στα θύματα συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός αμάχων (βλ. δεκάδες νεκρές μαθήτριες σε σχολείο στα νότια).

Από την πλευρά του, το Ιράν διεξάγει έναν αμυντικό πόλεμο, ο οποίος είναι ακριβώς, όπως τόν είχε περιγράψει όταν προειδοποιούσε για ενδεχόμενη επίθεση στο έδαφός του. Δηλαδή, περιφερειακός.

ΗΠΑ και Ισραήλ ωστόσο φαίνεται ότι όχι μόνο καταπατούν κατάφωρα κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου, προβαίνοντας σε μία επίθεση κατά ενός κυρίαρχου κράτους που θυμίζει την εποχή της αποικιοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα δεν υπολογίζουν κανέναν – ή έτσι τουλάχιστον παριστάνουν.

Ως αποτέλεσμα, οι ενέργειές τους όχι μόνο στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης, αλλά και αμφισβητούνται έντονα ακόμα και από στενούς δυτικούς συμμάχους τους που αρνούνται να εμπλακούν «ωμά» στην πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή.

Ακόμα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ η κριτική είναι σφοδρή, ενώ ο αντίκτυπος γίνεται φανερός ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Ρεπουμπλικανός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, μεταξύ άλλων:

Έχει εγκαταστήσει εδώ και χρόνια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Ανακοίνωσε ότι εγκαθιστά στη Βουλγαρία αντίστοιχη συστοιχία πυραύλων.

Έχει αποστείλει στην Κύπρο δύο ζεύγη F-16 και φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» στο πλαίσιο του πολέμου.

Έχει εγκαταστήσει συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο, υποσκάπτοντας την πολιτική των «ήρεμων νερών» που υποτίθεται ότι «έχτιζε» με την Τουρκία, η οποία αντιδράει στην κίνηση αυτή, με αποτέλεσμα να ανοίγει ένα ακόμα μέτωπο.

Έχει αποστείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες» εναντίον των Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν.

Και όλα αυτά, την ώρα που η βάση στη Σούδα, φιλοξενεί κατά καιρούς το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», το οποίο πέραν των προβλημάτων στις τουαλέτες και στα πλυντήρια έχει άμεση εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα ερωτήματα

Με βάση το γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, η κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία σε έδαφος τρίτης χώρας που σχεδόν εφάπτεται με το Ιράν και η οποία, για τους δικούς της λόγους, κρατάει «χαμηλό προφίλ», δείχνοντας ότι απλώς περιμένει να περάσει η «μπόρα», συνιστά ή όχι άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο; Η δήλωση του κ. Δένδια τον περασμένο Νοέμβριο για την Ευρώπη που «δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω» και την προτροπή «να κάνουμε μία ειλικρινή και σοβαρή συζήτηση» για το «μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε» ήταν «προφητική» ή είχε στόχο να προετοιμάσει το έδαφος και θα πρέπει να ειδωθεί σε συνάρτηση με τις σημερινές εξελίξεις;