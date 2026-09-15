Μενού

Επίσημα οι πιο «καμένοι» της Ευρώπης: Πώς φτάσαμε 1 στους 2 να έχει εργασιακό στρες

Είμαστε επίσημα οι πιο στρεσαρισμένοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Τα νέα στοιχεία της έρευνας OSH Pulse 2025.

Παναγιώτα Σιδερία
Παναγιώτα Σιδερία
γραφειο
Γραφείο | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ας μη γελιόμαστε μεταξύ μας. Το να δουλεύεις στην Ελλάδα σήμερα συχνά θυμίζει extreme sport, απλά χωρίς τον βασικό εξοπλισμό ασφαλείας. Και ενώ τα επίσημα κυβερνητικά μηνύματα μιλούν περί «success story», η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας έρχεται για άλλη μια φορά να μας προσγειώσει απότομα. Ή μάλλον, να μας αγχώσει μέχρι τελικής πτώσεως.

Σύμφωνα με τα ολοκαίνουργια στοιχεία της έρευνας OSH Pulse 2025, η χώρα μας μόλις κατέκτησε μια ακόμα θλιβερή, αρνητική πρωτιά. Είμαστε, με τη βούλα πλέον, οι πιο στρεσαρισμένοι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα ιλιγγιώδες 49%. Πρακτικά, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες παλεύει καθημερινά με το εργασιακό άγχος, την κατάθλιψη ή το χρόνιο στρες, καταστάσεις που αποτελούν άμεση απόρροια των τοξικών ή απλώς εξαντλητικών εργασιακών συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά.

Διαβάστε ακόμα: Τα 10 καλύτερα κρυμμένα «μυστικά» του πλανήτη: Το ελληνικό νησί που σάρωσε την παγκόσμια λίστα

Για να καταλάβεις το πραγματικό μέγεθος της ελληνικής απόκλισης, αρκεί να ρίξεις μια ματιά στα νούμερα που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Την ώρα που εμείς «χτυπάμε» 50άρια, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται μόλις στο 29%.

Ο ευρωπαϊκός χάρτης του εργασιακού άγχους:

  • Στην πλάτη μας, με διαφορά αναπνοής, "ιδρώνει" η Φινλανδία (45%).
  • Ακολουθούν στενά η Κύπρος και η Πολωνία (από 41%).
  • Την πεντάδα του άγχους κλείνει η Ισπανία με 40%

Στον αντίποδα, αν ψάχνεις το απόλυτο εργασιακό ζεν, πρέπει να κοιτάξεις προς τον Βορρά. Η Δανία τερματίζει στην τελευταία και πιο προνομιούχα θέση της λίστας με μόλις 19%, ενώ η  έκπληξη ακούει στο όνομα Γερμανία: η ατμομηχανή της Ευρώπης φιγουράρει προτελευταία, με το εργασιακό της άγχος να βρίσκεται στο εξαιρετικά χαλαρό 20%.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά πλέον το αυτονόητο: η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας οφείλει να αντιμετωπίζεται θεσμικά με την ίδια ακριβώς σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται και η σωματική ασφάλεια.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ