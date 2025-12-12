Φοινικούντα: Νέα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδίαζαν 2 μήνες τη δολοφονία - Ο ρόλος του ανιψιού

Η άρση του απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα των δύο 22χρονων, του 33χρονου ανιψιού του θύματος και του εργοδότη του αποκάλυψε ότι η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φέρεται να οργανωνόταν για περίπου δύο μήνες.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο ανιψιός και ο εργοδότης φαίνεται πως πίεζαν επίμονα τους δύο νεαρούς να προχωρήσουν στο σχέδιο, το οποίο κατέληξε σε διπλή δολοφονία, καθώς έχασε τη ζωή του και ο επιστάτης του 68χρονου — πρόσωπο που επίσης αναφερόταν στη διαθήκη, μαζί με τον ανιψιό.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος —ο μοναδικός που επέζησε και κληρονόμησε την περιουσία— σε συνεργασία με τον επιχειρηματία φίλο του, ο οποίος εργαζόταν ως εργοδότης των δύο 22χρονων, φέρεται να προέτρεψαν επίμονα τον έναν από τους δράστες να προχωρήσει στο έγκλημα.

Τέσσερις τηλεφωνικές συσκευές εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Αναφέρεται επίσης ότι ο 33χρονος επικοινωνούσε με τον 22χρονο Χ.Τ. μέσω πακιστανικού τηλεφώνου τόσο για την άφιξή του όσο και για το ακριβές χρονικό σημείο που έφτασε στο κάμπινγκ.

Η εκπομπή Live News δημοσιοποίησε απόσπασμα του κατηγορητηρίου, στο οποίο σημειώνεται: «Ο ανιψιός και ο εργοδότης, με συνεχή πίεση, έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτεμβρίου στη Φοινικούντα, όπου έκανε την πρώτη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου. Την ημέρα του διπλού φονικού επικοινωνούσαν συνεχώς με πακιστανικά κινητά, ώστε ο 22χρονος να ενημερώνει για τη θέση του και την άφιξή του στο κάμπινγκ. Την επόμενη ημέρα, ο ανιψιός τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας». Στο κείμενο υπογραμμίζεται επίσης ότι ο 22χρονος τελούσε υπό την πλήρη επιρροή του εργοδότη του.

Το κίνητρο – «Φοβόταν μην τον αποκλείσει»

Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανέφερε ότι ο θείος της άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη του, κάτι που, όπως υποστηρίζει, έκανε τον 33χρονο ανιψιό να φοβάται πως σε μια επόμενη αλλαγή ίσως δεν περιλαμβανόταν.

«Ο θείος μου άλλαζε τη διαθήκη πολύ συχνά· έμαθα ότι σε διάστημα έξι μηνών την τροποποίησε πέντε φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ο ξάδερφός της ανησυχούσε ότι κάποια στιγμή θα έμενε εκτός κληρονομιάς.