Φρίκη στην Μεγαλόπολη: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι

Ακόμα μία απίστευτη περίπτωση κακοποίησης ζώου καταγγέλθηκε στη Μεγαλόπολη από εθελόντρια της περιοχής μέσω ανάρτησής της στο Facebook.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κάποιος παράτησε μια σκυλίτσα μέσα σε ένα τσουβάλι, πεταμένη στα σκουπίδια. Το ζώο βρέθηκε σε άθλια κατάσταση και μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρείο, ενώ έχουν ήδη ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως ανέφερε η κυρία Βλάχου, η οποία είναι η εθελόντρια που έφερε στο φως το φρικιαστικό, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν πολίτης εντόπισε το σκυλί μέσα σε κάδο σκουπιδιών.

«Δεν γνωρίζουμε πόσες ώρες βρισκόταν εκεί ή αν ήταν ναρκωμένο, αλλά η σκυλίτσα είχε έντονη αστάθεια στο περπάτημά της. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το ζώο, μπορεί να δώσει πληροφορίες στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης ή στον Δήμο», κατέληξε.