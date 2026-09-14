Θάνατος Μαζωνάκη: Τι σημαίνει στην πράξη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στους δυο γιατρούς

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και το ζευγάρι γιατρών που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορείται πλέον για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη κος Χ. Λυκούδης, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, είχε ζητήσει την αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας μετά τα ευρήματα από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο και όσο το κουβάρι της παρανομίας άρχισε να ξετυλίγεται φέρνοντας στο φως ακλόνητα στοιχεία.

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου συνέβαλαν, κατά πληροφορίες, τα νέα, ατράνταχτα στοιχεία που κατέθεσε η ΕΛ.ΑΣ και σχετίζονται κυρίως με εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες, και κυριώς η έκθεση για το μηχάνημα πλασματαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τους ακριβείς χρόνους.

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Τι σημαίνει στην πράξη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στους δυο γιατρούς

Από σήμερα, Δευτέρα (14/9), οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος; Στην ουσία, οι δυο γιατροί ναι μεν δεν επιδίωξαν το εγκληματικό αποτέλεσμα, αλλά το προέβλεψαν ως πιθανή συνέπεια της πράξης τους και το αποδέχθηκαν. Οι χρόνοι λειτουργίας του μηχανήματος πλασματαφαίρεσης, όπως αυτοί ήρθαν στη δημοσιότητα, συνέβαλαν στην απόφαση της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο.

Η προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο είναι πρόσκαιρη κάθειρξη από δέκα χρόνια έως και ισόβια.

Η εξέλιξη αυτή έχει και μια σειρά δικονομικών συνεπειών. Το προηγούμενο κατηγορητήριο της θανατηφόρας έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, δεν επιτρέπει την προσωρινή κράτηση. Αντίθετα, στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ανοίγει και το ενδεχόμενο επιβολής προσωρινής κράτησης στους δύο κατηγορούμενους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να προφυλακιστούν μετά την απολογία τους.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Το χρονικό της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου λίγο πριν από τις 14:00, όπως προκύπτει από την κατάθεση οδηγού ταξί. Η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε για περίπου δέκα λεπτά στον χώρο υποδοχής.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Φωτογραφία-ντοκουμέντο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, τραβηγμένη στις 14:45, δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με κλειστά τα μάτια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως, καταγράφει τον σύζυγο της γιατρού να αποχωρεί από εστιατόριο στο Κολωνάκι και να επιστρέφει στο ιατρείο.

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Στις 14:56, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε, ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, μεταξύ 15:23 και 15:27, άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και δεν παρουσίαζε ζωτικές ενδείξεις.

Το κενό της μιας ώρας

Βασικό στοιχείο έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο της έρευνας είναι το χρονικό κενό περίπου μίας ώρας από την ανακοπή έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, οι δύο γιατροί φέρεται να εισέρχονται και να εξέρχονται στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε περίπου στις 16:23 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί, οι διασώστες έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 16:26.