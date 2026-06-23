Χαρδαλιάς: «Το ζήτημα των Προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, τοποθετήθηκε σήμερα (23/6) για το ζήτημα των Κατειλημμένων Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια μέρα αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας της κοινότητας Αριστοτέλης Χαντζής και αφού το βράδυ της Δευτέρας, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, στην δήλωσή του στην κάμερα έκανε λόγο για ζήτημα το οποίο είναι «αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών».

Αναλυτικότερα, δήλωσε: «Οι χθεσινοί βανδαλισμοί συνιστούν μια αθλιότητα. Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου.

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Το ζήτημα των Προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Αυτή η ολιγωρία της Πολιτείας επέτρεψε να παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς κανόνες, χωρίς προοπτική.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Αντιθέτως, είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

Ο δημοκρατικός διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να εφαρμόσει τον νόμο.

Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα Προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλώς, λαϊκίζουν.

Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα», ανέφερε o Νίκος Χαρδαλιάς.