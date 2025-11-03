Καταγγελία στο Reader για τον θάνατο μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: «Το ασθενοφόρο άργησε 45 λεπτά»

Την αργοπορία του ασθενοφόρου που έσπευσε στο περιστατικό με τη 10χρονη μαθήτρια που κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή στο προαύλιο του σχολείου όπου φοιτούσε στον Ασπρόπυργο καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί.

Eκπαιδευτικός που μιλάει αποκλειστικά στο Reader.gr, αλλά και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Βάρναλης», υπογραμμίζουν ότι από τη στιγμή της κατάρρευσης του κοριτσιού μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ μεσολάβησε μεγάλο και κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Το περιστατικό γίνεται ακόμα πιο τραγικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα παιδί σε σχολείο και μάλιστα σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, με μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα.

Όπως καταγγέλλει ο στο Reader.gr ο Παναγιώτης Αργυράκης, εκπαιδευτικός που διδάσκει στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, «η πρώτη κλήση για ασθενοφόρο έγινε στις 13:08 και όχι 13:20, όπως γράφτηκε αρχικά, ενώ υπάρχει καταγεγραμμένη και στο κινητό του ατόμου που κάλεσε».

Λίγο πριν «η μαθήτρια είχε καταρρεύσει στο προαύλιο, ενώ περπατούσε, ήταν λίγο πριν το σχόλασμα. Είχε τελείωσε το μάθημα της γυμναστικής και τα παιδιά μάζευαν τα πράγματα. Τότε ήταν που το παιδί κατέρρευσε στο προαύλιο».

«Το ασθενοφόρο έρχεται σχεδόν 45 λεπτά μετά την αρχική κλήση»

Όπως εξηγεί ο κ. Αργυράκης, «ειδοποιείται από συνάδελφο και σπεύδει στο σημείο ο σχολικός νοσηλευτής, ενώ ακολουθούν και κάποιοι δάσκαλοι. Το ΕΚΑΒ παίρνει ξανά τηλέφωνο στις 13:13, καθοδηγώντας τον νοσηλευτή τι να κάνει. Η γραμμή πέφτει και στις 13:15 λαμβάνουμε ξανά τηλέφωνο, όπου πλέον έσπευσα και εγώ».

«Στις 13:16 ακούω τον σχολικό νοσηλευτή να λέει "ξεκινάω ΚΑΡΠΑ", ενώ στη συνέχεια έρχονται οι συγγενείς του κοριτσιού και ακολουθούν εκ νέου τηλεφωνήματα στο ΕΚΑΒ», αναφέρει ο εκπαιδευτικός.

Ωστόσο, «το ασθενοφόρο έρχεται περίπου στις 13:50, σχεδόν 45 λεπτά μετά την αρχική κλήση, ενώ το "Θριάσιο" νοσοκομείο είναι μόλις 10 λεπτά από το σχολείο. Ένα ασθενοφόρο με σειρήνα θα μπορούσε να κάνει την απόσταση μέσα σε 5-6 λεπτά».

Αυτό στο οποίο στέκεται ο κ. Αργυράκης είναι η καθυστέρηση των σχεδόν τριών τετάρτων, την οποία χαρακτηρίζει «κρίσιμη». «Σίγουρα το κορίτσι θα είχε περισσότερες πιθανότητες αν έρχονταν νωρίτερα το ασθενοφόρο», υπογραμμίζει.

Όπως αναφέρει ο κ. Αργυράκης, «σήμερα μάθαμε ότι τελικά δεν ήρθε ασθενοφόρο από το "Θριάσιο", αλλά κατά πάσα πιθανότητα από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ουσιαστικά πρόκειται για εγκατάλειψη της Δημόσιας Υγείας».

«Ένα νοσοκομείο όπως το "Θριάσιο", σε μία τόσο μεγάλη περιοχή με βιομηχανική ζώνη όπου εργάζεται τόσος κόσμος και με τόσα σχολεία, δεν υπάρχει κέντρο ασθενοφόρων», τονίζει ο εκπαιδευτικός, τονίζοντας το γεγονός ότι το σχολείο έχει συνολικά 16 τμήματα με πάνω από 300 παιδιά.

Στο σχολείο δεν έγινε μάθημα τη Δευτέρα (3/11), καθώς «έπρεπε πρώτα ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τη συνδρομή ειδικών από το ΚΕΔΑΣΥ, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη ημέρα και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στήριξης, καθώς πρόκειται για ένα γεγονός πολύ δύσκολο και επιβαρυντικό για τα παιδιά».

«Το περιστατικό αποκαλύπτει τη "γύμνια" του ΕΣΥ»

«Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό αποκαλύπτει τη "γύμνια" του ΕΣΥ, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ασθενοφόρο αργεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Γίνεται μάλιστα πολύ πιο τραγικό, επειδή μιλάμε για ένα παιδί μόλις 10 ετών, ενώ υποτίθεται ότι τέτοια περιστατικά προτεραιοποιούνται», υπογραμμίζει στο Reader.gr ο Παναγιώτης Αργυράκης.

«Ας θυμηθούμε ότι στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν σαν "ασθενοφόρα" καρότσες αγροτικών οχημάτων, ενώ διάφορες δηλώσεις ανά καιρούς, μεταξύ των οποίων και του τωρινού υπουργού Υγείας, έκαναν λόγο για νοσηλευτικό προσωπικό που επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες σε διάφορα τέτοια περιστατικά», συνεχίζει.

«Όπως αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι αρκετό και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να έχει και τραγικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν το κοριτσάκι είχε έστω κάποιες πιθανότητες να σωθεί, αυτές ελαχιστοποιήθηκαν ή και εκμηδενίστηκαν, επειδή δεν ήρθε έγκαιρα το ασθενοφόρο», τονίζει ο εκπαιδευτικός.

«Την ίδια ώρα, υποτίθεται ότι έχουν δρομολογηθεί προγράμματα για απινιδωτές στα σχολεία, ενώ στην πραγματικότητα ούτε αυτά που εξαγγέλλονται επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες. Πρέπει να υπάρχουν και σταθμοί πρώτων βοηθειών και σταθμοί ασθενοφόρων, τόσο στον Ασπρόπυργο όσο και γενικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σημειώνει ο κ. Αργυράκης και καταλήγει:

«Πρέπει να τονίσουμε ότι περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, αλλά και ευρύτερα η Δυτική Αττική, όπου κατοικούν φτωχά στρώματα, είναι ακόμα πιο αφημένες στη μοίρα τους από την κυβερνητική πολιτική, είτε πρόκειται για ζητήματα Παιδείας είτε για ζητήματα Υγείας».

Η ανακοίνωση του τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών για τον θάνατο της μαθήτριας

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΠΕ «Κ. Βάρναλης» για το τραγικό περιστατικό, τονίζεται ότι «η σχολική κοινότητα λειτούργησε με άμεσα αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Ο σχολικός νοσηλευτής που υπήρχε στο συγκεκριμένο σχολείο (κάτι που δεν ισχύει για πολλά δημόσια σχολεία), με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενήργησε άμεσα, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παροχή πρώτων βοηθειών και ανάνηψης».

«Ωστόσο, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθυστέρησε να φτάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 30 λεπτά), γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην επείγουσα ιατρική κάλυψη των σχολικών μονάδων», καταγγέλλει ο Σύλλογος και τονίζει:

«Σε μια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος, μέσα στην καρδιά της βιομηχανική ζώνη του Θριάσιου, είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση του εθνικού συστήματος διάσωσης».

«Το οδυνηρό αυτό περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση σε κάθε σχολείο και να προστατεύεται με κάθε τρόπο η ασφάλεια, η υγεία και η ζωή των μαθητών.

Το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας και Παιδείας οφείλουν να διασφαλίσουν ότι καμία σχολική κοινότητα δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τόσο θλιβερά περιστατικά, εξαιτίας καθυστερήσεων ή ελλείψεων σε κρίσιμες υπηρεσίες», επισημαίνει ο ΣΕΠΕ και καταλήγει:

«Επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο η ανάγκη ύπαρξης σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα. Δεν ανεχόμαστε να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να έρχονται ξανά και ξανά στην επιφάνεια τέτοιες τραγικές καταστάσεις».