Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Σάμο λόγω της επικίνδυνης κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Σάμο με απόφαση των Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου και Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους αντίστοιχα.

Ειδικότερα, αναστέλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Δήμαρχοι η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Ασταμάτητη βροχή στην Αττική

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα από χθες, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Όπως ανέφεραν μετεωρολόγοι της ΕΡΤ, οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 9 και 10 μποφόρ, με ιδιαίτερα ισχυρό κυματισμό στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο καταγράφονται θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Οι ριπές των ανέμων σημείωσαν ρεκόρ, καθώς σε περιοχές όπως η Πάτρα και η Πεντέλη καταγράφηκαν στιγμιαία ταχύτητες έως και 130 και 150 χλμ./ώρα αντίστοιχα.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες κυρίως στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και σταδιακά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από την Πέμπτη, η κακοκαιρία θα περιοριστεί κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε καθεστώς «Red Code» την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται ήδη αρκετές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί οφείλουν να έχουν μαζί τους αντιολισθητικά μέσα. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή, με αισθητή βελτίωση του καιρού.