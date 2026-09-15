Νέα παρέμβαση-απάντηση της Αφροδίτης Μάνου, μετά τις έντονες αντιδράσεις και την κατακραυγή που προκάλεσε η αρχική της τοποθέτηση για το «λαϊκό προσκύνημα» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτησή της, η γνωστή ερμηνεύτρια και δημιουργός επανήλθε στο ζήτημα, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να απαντήσει στον «οχετό ύβρεων», όπως τον χαρακτηρίζει, που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαντώντας στο κύμα κριτικής, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για «λειτουργικό αναλφαβητισμό, φθόνο, ξεπεσμό και ιδεολογική τύφλωση» ορισμένων που επέλεξαν να διαβάσουν «άλλα» από αυτά που έγραψε.

Παράλληλα, διαχώρισε πλήρως τον εκλιπόντα καλλιτέχνη από την πολιτισμική παρακμή της χώρας, ρίχνοντας τα βέλη της σε πρόσωπα της Μεταπολίτευσης: «Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, "στρατευμένοι" και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θέλοντας να εξηγήσει το μέτρο σύγκρισης που διαμόρφωσε την άποψή της, η Αφροδίτη Μάνου αναφέρθηκε στις προσωπικές της εμπειρίες από την περίοδο της Δικτατορίας, και συγκεκριμένα στις κηδείες του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με μια φωτογραφία από την κηδεία του Σεφέρη το 1971, αναφέροντας πως βρισκόταν και η ίδια εκεί.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχήθηκε «καλό κατευόδιο» στον αποθανόντα καλλιτέχνη και έστειλε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του. Ευχαρίστησε επίσης τους φίλους της για τη συμπαράσταση.

Διαβάστε ακόμα: «Καταστρέψατε ταλαντούχα παιδιά»: Ο Γιάννης Αϊβάζης κατά της Αφροδίτης Μάνου

Αναλυτικά έγραψε στην ανάρτησή της:

«Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο.

Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα.

Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, "στρατευμένοι" και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.

Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου.

Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του.

Και,ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά τον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά.

Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση.

Αφροδίτη Μάνου

Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη. 22 Σεπτεμβρίου 1971.

Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος ... Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή».