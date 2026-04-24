Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Από ποια πήρε το όνομά της - Η σχέση με τη δολοφονία του Ρασπούτιν

Ένας από τους πιο κεντρικούς και επιβαρυμένους δρόμους της Αθήνας, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας συνδέει την Πατησίων με την Κηφισίας και παράλληλα αποτελεί ένα από τα όρια του Δακτυλίου.

Ο δρόμος, ταυτισμένος εδώ και δεκαετίες με τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο ή τα προσφυγικά, έχει το όνομά του από μία Πριγκίπισσα που παρότι έζησε μόλις 21 χρόνια, η φήμη της διατηρήθηκε για πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, έχει πάρει αυτό το όνομα, προς τιμή της Πριγκίπισσας (της Ελλάδας και της Δανίας) Αλεξάνδρας. Γεννημένη στο Μον Ρεπό της Κέρκυρας, παντρεύτηκε τον Μέγα Δούκα της Ρωσίας Παύλο Αλεξάντροβιτς στην Αγία Πετρούπολη. Απέκτησαν αρχικά μία κόρη, ενώ το 1891, σε ηλικία 21 ετών, κι ενώ ήταν έγκυος είχε ατύχημα στον ποταμό Μόσκοβα. Την επόμενη ημέρα κατέρρευσε, έπεσε σε κώμα και απεβίωσε, πάνω στη γέννα του γιού της Δημητρίου.

Η Αλεξάνδρα με τον σύζυγό της, Μεγάλο Δούκα Παύλο Αλεξάνδροβιτς της Ρωσίας | Wikipedia

Πέρα από τον κεντρικό αυτόν δρόμο, το όνομα της Αλεξάνδρας διατηρείται ακόμη σε σημεία όπως η πλατεία στον Πειραιά και το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», θυμίζοντας μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, πτυχή της ιστορίας πίσω από τις ονομασίες της πόλης.

Η δολοφονία του Ρασπούτιν

Το παιδί πρόλαβε και γεννήθηκε και ήταν ο Ντμίτρι, Μέγας Δούκας της Ρωσίας, που αποτέλεσε έναν από τους δολοφόνους του Γκριγκόρι Ρασπούτιν!

Στην ομάδα αυτή αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρίγκιπας Φέλιξ Γιουσούποφ (σύζυγος της ανιψιάς του τσάρου), ο Βλάντιμιρ Πουρίσκεβιτς (μέλος της Δούμας) και ο Μέγας Δούκας Ντμίτρι Πάβλοβιτς (εξάδελφος του τσάρου) αλλά και η Μεγάλη Δούκισσα Τατιάνα, κόρη του Τσάρου, μεταμφιεσμένη σε υπολοχαγό της φρουράς των Ιπποτών, ώστε να εκδικηθεί τον άνθρωπο που προσπάθησε να τη βιάσει!

Αφού κατάφεραν να δολοφονήσουν τον Ρασπούτιν, έδεσαν, τύλιξαν το πτώμα με σχοινιά και μια κουβέρτα και το πέταξαν στον παγωμένο ποταμό Μικρό Νέβκα.

Το πτώμα του Ρασπούτιν βρέθηκε και ανασύρθηκε δυο ημέρες μετά, κάτω από τον πάγο, 200 περίπου μέτρα μακριά από τη γέφυρα και την επόμενη ημέρα έγινε η κηδεία του.