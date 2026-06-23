Μαζικό «όχι» στην ανάπλαση των Προσφυγικών: Μεγάλη πορεία στο Σύνταγμα για τη ζωή του Χαντζή

Μαζικό κύμα συμπαράστασης και οργής κατακλύζει αυτή την ώρα το Σύνταγμα, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ογκώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Μεγάλο πλήθος διαδηλωτών έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, υψώνοντας «ασπίδα» αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και απαιτώντας την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων –όπως τονίζουν– αιτημάτων της κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών, όπως δείχνει και το βίντεο του Orange Press Agency.
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Σε οριακό σημείο η ζωή του απεργού πείνας
Η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή περιγράφεται ως οριακή. Ο απεργός νοσηλεύεται από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», δίνοντας κυριολεκτικά μάχη για τη ζωή του.
Έχοντας συμπληρώσει 138 ημέρες σκληρής απεργίας πείνας, ο οργανισμός του έχει καταπονηθεί δραματικά, με το σωματικό του βάρος να έχει καταρρεύσει στα μόλις 36,2 κιλά – έχοντας δηλαδή χάσει το 44% του αρχικού του βάρους.
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