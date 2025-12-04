Με τρακτέρ μέσα στις πόλεις οι αγρότες: Δικάζονται οι συλληφθέντες στη Λάρισα - Νεκροφόρες στα Μάλγαρα

Σε κινητοποιήσεις με τρακτέρ μέσα στις πόλεις πέρασαν σήμερα, Πέμπτη 4/12, οι αγρότες σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ τα μπλόκα παραμένουν και αυξάνονται.

Την ίδια ώρα, στη Λάρισα δικάζονται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες του μπλόκου της Νίκαιας. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί προς συμπαράσταση αγρότες, ενώ αναμένονται και τρακτέρ.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή του Open «10 Παντού» ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, «η συνάντηση με την κυβέρνηση θα γίνει όταν το αποφασίσουν οι αγρότες». «Μπορούν να μοιράσουν και άλλα χρήματα» και «μετά θα κάνουμε συζήτηση», είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε: «Όποιος πρόθυμος πάει να συζητήσει τώρα, υπονομεύει τον αγώνα των αγροτών».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος τόνισε ότι «τα χρήματα που μάς δίνουν, μάς τα χρωστούν». «Θα πιέσουμε την κυβέρνηση αφόρητα», ενώ σημείωσε ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή των κινητοποιήσεων».

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στον οδηγό της κλούβας των ΜΑΤ στις Σέρρες, ο οποίος δεν συνελήφθη, την ώρα που «αγρότες με χειροπέδες συλλαμβάνονται», τονίζοντας ότι «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους».

Στα Μάλγαρα ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι γραφείων τελετών

Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν έξω από τα νεκροταφεία «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη και, σχηματίζοντας πομπή, διέσχισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και μετέβησαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι αγρότες, για να δηλώσουν με την παρουσία τους στο σημείο, τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Πρώτο και βασικό αίτημά τους, όπως ανέφερε ο κ. Τσικνάκης, είναι η θεσμοθέτηση σαφών και αυστηρών παραμέτρων για την ίδρυση και λειτουργία των οίκων τελετών, ώστε «να μην μπορεί ο καθένας να δρα ανεξέλεγκτα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 200 γραφεία τελετών, αριθμός που -όπως είπε- καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος.

Νεκροφόρες στο μπλόκο στα Μάλγαρα | Eurokinissi / Motion Team

Κατερίνη: Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών της Πιερίας με προορισμό το Αιγίνιο

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης κινούνται αυτή την ώρα αγρότες της Πιερίας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, κατευθυνόμενοι προς το κέντρο του Αιγινίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναλάβει τις τελευταίες ημέρες για την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη διατύπωση των αιτημάτων τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αγρότες επιδιώκουν, με την παρουσία τους στο κέντρο του Αιγινίου, να ενημερώσουν τους κατοίκους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις του κλάδου επηρεάζουν άμεσα και την τοπική οικονομία.

Η πορεία εξελίσσεται με συντονισμό και τήρηση των μέτρων οδικής ασφάλειας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει σύντομη στάση και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεών τους.

Τρακτέρ στη Φλώρινα και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Φλώρινας πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα αιτήματα και τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου σχετικά με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις στην αγορά και το γενικότερο οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο κλάδος, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Μετά τη διέλευσή τους από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, όπου αναμένεται να αφιχθούν γύρω στη μία το μεσημέρι και να στήσουν μπλόκο.

Στο σημείο θα ακολουθήσει γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασιστεί συλλογικά ο τρόπος με τον οποίο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, καθώς και η μορφή που θα πάρει η παραμονή τους στο τελωνείο.

Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες και κτηνοτρόφους, που από τις 2/12 έχουν στήσει κινητοποίηση στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης - Φλώρινας.

Στην «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, τη Θεσσαλία, δύο μαζικά μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ έχουν στηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνικό οδό, καθώς και στον Ε65 στην Καρδίτσα. Ένα τρίτο μικρότερο μπλόκο έχει στηθεί επίσης στον Ε65, στα διόδια Λόγου, στα Τρίκαλα.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους. Κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και του ρεύματος προς τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σκέφτονται για αύριο το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της πόλης και, συγκεκριμένα, στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Παράλληλα, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ' αόριστο αποκλεισμό».

Την Τετάρτη επίσης οι αγρότες στην Ήπειρο έστησαν νέα μπλόκα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας βγήκαν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων έκλεισαν για αρκετές ώρες τον κόμβο στο Καλπάκι.

Στη Ροδόπη, σύμφωνα με το paratiritis-news.gr, οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους. Την Τετάρτη προχώρησαν σε νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας οδού στο ρεύμα με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Μάλιστα έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να κλείνουν τον δρόμο καθημερινά από τις 10.00 το πρωί έως και τις 12.00 το βράδυ.

Στις Σέρρες, οι αγρότες βρίσκονται επίσης στους δρόμους, ενώ αίσθηση προκαλεί η στάση οδηγού κλούβας των ΜΑΤ, καθώς πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε πεζούς αγρότες, ενώ χτύπησε και δύο τρακτέρ, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνουν τον γύρο της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρι η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ.

Στην Κομοτηνή, διακόπηκε από τις 10 το πρωί -και μέχρι νεωτέρας- η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως - Ι. Σισμάνογλου - Ζυμβρακάκη - Κουρτίδη - Κοσμίου - Πρωταγόρα - Π. Τσαλδάρη - Κακουλίδου - Συμεωνίδου - Υψηλάντου - Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε:

τα οχήματα ελαφρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Ιάσμου και

τα οχήματα βαρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Βαφέικων - Ανατολικού Ξάνθης.

Μπλόκα και σε τελωνεία

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, όπου οι αγρότες έφτασαν με κίνηση αντιπερισπασμού, καθώς αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό, πραγματοποιήθηκε αποκλεισμός, με πολλά φορτηγά να σχηματίζουν ουρές. Οι διαδηλωτές αναμένεται να αποφασίσουν στις 12:00 το μεσημέρι για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό, αργά το απόγευμα της Τετάρτης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Στο τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ παραμένουν, καθώς οι αγρότες από Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σουφλί και Τυχερό έκαναν πορεία προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μαζί τους για συμπαράσταση ήταν και εκπρόσωποι αγροτών από τον βόρειο Έβρο και τη Ροδόπη, αναφέρει το e-evros.gr.

Κινητοποιήσεις στη Φθιώτιδα

Επί ποδός πολέμου βρίσκονται οι αγρότες στη Φθιώτιδα και είναι θέμα ωρών να ξεκινήσουν οι μηχανοκίνητες κινητοποιήσεις υποστηρίζοντας τους αγροτοκτηνοτρόφους από τις όμορες περιοχές που έχουν ξεκινήσει ή ετοιμάζονται και κείνοι να ξεκινήσουν ανάλογες ενέργειες, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Για το μπλόκο στον κεντρικό άξονα του Μπράλου, υπάρχει ήδη συνεννόηση από σήμερα μεταξύ των Αγροτικών Συλλόγων από τη Λαμία μέχρι τη δυτική και βόρεια Λοκρίδα με στόχο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ενώ δύο ακόμη μπλόκα ετοιμάζονται σε Αταλάντη και Δομοκό.

Οι Αγρότες της Αταλάντης έχουν μεταφέρει την έναρξη των κινητοποιήσεων την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στοχεύοντας στο κλείσιμο του ΠΑΘΕ στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης.

Σε αναβρασμό οι αγρότες στην Κορινθία

Στην Κορινθία, οι αγρότες πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον κόμβο του Κιάτου, όπου την Τετάρτη σημειώθηκαν επεισόδια. Η σημερινή κινητοποίηση αναβάλλεται για την Παρασκευή, λόγω καιρικών συνθηκών.

Στους δρόμους και στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, σύμφωνα με το gnomip.gr, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό μίας ώρας τον δρόμο στα φανάρια της Κάτω Αχαίας.

Ακόμα, το tempo24.news αναφέρει ότι οι αγρότες του Ερυμάνθου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ για σήμερα έχουν οριστεί δύο σημεία συγκέντρωσης, στο Διάσελο και στον Κουρλαμπά, στις 11 το πρωί. Η κινητοποίηση αναμένεται να κλιμακωθεί την Παρασκευή, όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα παραταχθούν στο μπλόκο του Κουρλαμπά, όπου προγραμματίζεται η κορύφωση της παρουσίας και της πίεσης των αγροτών.

Στο ίδιο κλίμα, από την Παρασκευή και οι παραγωγοί της Αιγιάλειας. Ο Αγροτικός Σύλλογος «Μπακόπουλος–Ντρινιάς» καλεί τα μέλη του και τους αγρότες της περιοχής σε συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στον κόμβο Σελινούντα. Η συμμετοχή τους θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, πανελλαδικού μετώπου διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κινητοποίηση πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Προετοιμάζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη

Παράλληλα, σύμφωνα με το neakriti.gr, σε θέσεις μάχης θα βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα των συναδέλφων τους στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έλαβαν την Τρίτη την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων σε ολόκληρο το νησί.