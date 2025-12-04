Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα: Ανυποχώρητοι οι αγρότες - Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες

Για πέμπτη ημέρα παραμένουν ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, καθώς από τον Έβρό μέχρι την Πελοπόννησο χιλιάδες τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, την τελευταία περιοχή που μένει εκτός κινητοποιήσεων, ζεσταίνουν τις μηχανές και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, ενώ σε διάφορες περιοχές δεν λείπουν και οι συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Λάρισα: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για τους συλληφθέντες

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο δικαστήριο της Λάρισας, όπου σήμερα θα εκδικαστεί η υπόθεση των δύο αγροτών που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην περιοχή της Νίκαιας την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τη Θεσσαλία Τηλεόραση, στη συγκεκριμένη δικάσιμο αναμένεται να συγκεντρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ένδειξη συμπαράστασης γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Αγροτικές κινητοποιήσεις με ολόληρο τον ηπειρωτικό κορμό

Στην «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, τη Θεσσαλία, δύο μαζικά μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ έχουν στηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνικό οδό, καθώς και στον Ε65 στην Καρδίτσα. Ένα τρίτο μικρότερο μπλόκο έχει στηθεί επίσης στον Ε65, στα διόδια Λόγου, στα Τρίκαλα.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους. Κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και του ρεύματος προς τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σκέφτονται για αύριο το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της πόλης και, συγκεκριμένα, στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Παράλληλα, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ' αόριστο αποκλεισμό».

Την Τετάρτη επίσης οι αγρότες στην Ήπειρο έστησαν νέα μπλόκα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας βγήκαν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων έκλεισαν για αρκετές ώρες τον κόμβο στο Καλπάκι.

Στη Ροδόπη, σύμφωνα με το paratiritis-news.gr, οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους. Την Τετάρτη προχώρησαν σε νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας οδού στο ρεύμα με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Μάλιστα έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να κλείνουν τον δρόμο καθημερινά από τις 10.00 το πρωί έως και τις 12.00 το βράδυ.

Στις Σέρρες, οι αγρότες βρίσκονται επίσης στους δρόμους, ενώ αίσθηση προκαλεί η στάση οδηγού κλούβας των ΜΑΤ, καθώς πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε πεζούς αγρότες, ενώ χτύπησε και δύο τρακτέρ, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνουν τον γύρο της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρι η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ.

Μπλόκα και σε τελωνεία

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, όπου οι αγρότες έφτασαν με κίνηση αντιπερισπασμού, καθώς αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό, πραγματοποιήθηκε αποκλεισμός, με πολλά φορτηγά να σχηματίζουν ουρές. Οι διαδηλωτές αναμένεται να αποφασίσουν στις 12:00 το μεσημέρι για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό, αργά το απόγευμα της Τετάρτης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Στο τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ παραμένουν, καθώς οι αγρότες από Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σουφλί και Τυχερό έκαναν πορεία προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μαζί τους για συμπαράσταση ήταν και εκπρόσωποι αγροτών από τον βόρειο Έβρο και τη Ροδόπη, αναφέρει το e-evros.gr.

Κινητοποιήσεις στη Φθιώτιδα

Επί ποδός πολέμου βρίσκονται οι αγρότες στη Φθιώτιδα και είναι θέμα ωρών να ξεκινήσουν οι μηχανοκίνητες κινητοποιήσεις υποστηρίζοντας τους αγροτοκτηνοτρόφους από τις όμορες περιοχές που έχουν ξεκινήσει ή ετοιμάζονται και κείνοι να ξεκινήσουν ανάλογες ενέργειες, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Για το μπλόκο στον κεντρικό άξονα του Μπράλου, υπάρχει ήδη συνεννόηση από σήμερα μεταξύ των Αγροτικών Συλλόγων από τη Λαμία μέχρι τη δυτική και βόρεια Λοκρίδα με στόχο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ενώ δύο ακόμη μπλόκα ετοιμάζονται σε Αταλάντη και Δομοκό.

Οι Αγρότες της Αταλάντης έχουν μεταφέρει την έναρξη των κινητοποιήσεων την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στοχεύοντας στο κλείσιμο του ΠΑΘΕ στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης.

Σε αναβρασμό οι αγρότες στην Κορινθία

Στην Κορινθία, οι αγρότες πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον κόμβο του Κιάτου, όπου την Τετάρτη σημειώθηκαν επεισόδια. Η σημερινή κινητοποίηση αναβάλλεται για την Παρασκευή, λόγω καιρικών συνθηκών.

Μπλόκα και στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, σύμφωνα με το gnomip.gr, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό μίας ώρας τον δρόμο στα φανάρια της Κάτω Αχαίας.

Ακόμα, το tempo24.news αναφέρει ότι οι αγρότες του Ερυμάνθου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ για σήμερα έχουν οριστεί δύο σημεία συγκέντρωσης, στο Διάσελο και στον Κουρλαμπά, στις 11 το πρωί. Η κινητοποίηση αναμένεται να κλιμακωθεί την Παρασκευή, όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα παραταχθούν στο μπλόκο του Κουρλαμπά, όπου προγραμματίζεται η κορύφωση της παρουσίας και της πίεσης των αγροτών.

Στο ίδιο κλίμα, από την Παρασκευή και οι παραγωγοί της Αιγιάλειας. Ο Αγροτικός Σύλλογος «Μπακόπουλος–Ντρινιάς» καλεί τα μέλη του και τους αγρότες της περιοχής σε συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στον κόμβο Σελινούντα. Η συμμετοχή τους θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, πανελλαδικού μετώπου διαμαρτυρίας.

Προετοιμάζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη

Παράλληλα, σύμφωνα με το neakriti.gr, σε θέσεις μάχης θα βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα των συναδέλφων τους στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έλαβαν την Τρίτη την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων σε ολόκληρο το νησί.