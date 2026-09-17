«Ας μη γελιόμαστε, οι εισαγγελείς συγκαλύπτουν ευθύνες»: Ανάρτηση καταπέλτης του πατέρα του Βασίλη Μάγγου

Κατά των εισαγγελέων Βόλου στρέφεται ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη Μάγγου, κατηγορώντας τους νομικούς για μεθοδεύσεις με στόχο να επικαλυφθεί η σοβαρότητα του βάναυσου ξυλοδαρμού του από αστυνομικούς, που οδήγησε στον θάνατό του.

Με ανάρτησή του, ο κ. Μάγγος αποκαλύπτει τα λεχθέντα εντός της δικαστικής αίθουσας, εκθέτοντας την απόπειρα να «διχοτομηθεί» και να αραιωθεί η υπόθεση ποινικά: «Ας μη γελιόμαστε! Ο ξυλοδαρμός και βασανισμός του Βασίλειου Μάγγου είναι μία και μοναδική υπόθεση.

Ο ίδιος στην καταγγελία του (16.6.2020) είχε περιγράψει τον ξυλοδαρμό του μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου και μέσα στο αυτοκίνητο μεταφοράς, καθώς και τον βασανισμό του στην Υ/Α Βόλου, σαν ένα συνεχόμενο και ενιαίο περιστατικό».

Πατέρας Μάγγου: «Οι εισαγγελείς συγκαλύπτουν τις ευθύνες»

«Το ίδιο είχαμε τονίσει κι εμείς οι γονείς του και μάλιστα το καταγγείλαμε δημόσια.

Ήδη όμως δύο εισαγγελείς στο Βόλο, σκόπιμα είχαν φροντίσει με τις μεθοδεύσεις τους, ώστε να εκδικαστεί η υπόθεση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ως επικίνδυνη σωματική βλάβη (παρά την αποδεδειγμένη βαρύτητα των τραυμάτων) και μόνο κατά τριών αστυνομικών. Επεδίωξαν έτσι να απομειωθεί η βαρύτητα του περιστατικού, αλλά και να συγκαλυφθούν οι πραγματικές ευθύνες όλων των δραστών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με τα τρία πορίσματά του-που είναι καταπέλτης κατά των έξι κατηγορουμένων-τόνισε, εκτός των άλλων, την βαρύτητα των τραυμάτων που προέκυπτε από τις καταθέσεις των γιατρών (στα πλαίσια της ΕΔΕ), όπως και από τα έγγραφα του ιατρικού φακέλου.

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Ο Συνήγορος ζήτησε βιντεοληπτικό υλικό από το χώρο κράτησης του Βασίλειου Μάγγου, για να λάβει την απάντηση ότι δεν υπάρχει εκεί κλειστό σύστημα βιντεοσκόπησης. Τονίζει επίσης ότι δεν αναζητήθηκαν βίντεο από άλλους χώρους και ειδικά στην είσοδο του κτιρίου…. (Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάμερα στο φυλάκιο του σκοπού πύλης, συμπληρώνω εγώ).

Μετά την προσφυγή μας στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας, το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου που εκδόθηκε, έκρινε την παραπομπή έξι αστυνομικών σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για βασανιστήρια, παράνομη κατακράτηση από κοινού, έκθεση από κοινού και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επίσης το Γενικό Επιτελείο της ελληνικής αστυνομίας παρέπεμψε τους έξι κατηγορούμενους στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αστυφυλάκων Θεσσαλονίκης με τις ίδιες, όπως παραπάνω κατηγορίες και με το ερώτημα της ποινής της απόταξης.

Επίσης οι αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στο ΜΟΔ Καρδίτσας πως βρήκαν το παιδί μας πεταγμένο σε οικτρή κατάσταση απέναντι από την Υ/Α Βόλου. Εμείς, πριν ξεκινήσει το Μονομελές στο Βόλο, κάναμε αίτημα η δίκη να είναι μία και όχι δύο.

Το επιχείρημά μας ότι η δίκη θα έπρεπε να είναι μία, καθίσταται αντιληπτό τώρα στο ΜΟΔ Καρδίτσας, αφενός από τα έγγραφα του νοσοκομείου και αφετέρου από τις καταθέσεις των γιατρών που δεν προσδιορίζουν το χρόνο που προκλήθηκαν οι τραυματισμοί και ούτε αποκλείουν ότι μπορεί να χτυπήθηκε και μέσα στην Υ/Α».

Πατέρας Μάγγου - Μεταγενέστερο ξυλοδαρμό «βλέπουν» οι γιατροί

Γεγονός είναι ότι, όπως προκύπτει από το βίντεο, ο χρόνος που διήρκεσαν τα χτυπήματα μπροστά στα δικαστήρια είναι 4 δευτερόλεπτα. Επίσης είναι γεγονός ότι ο Βασίλειος Μάγγος χτυπήθηκε με ελαστική ράβδο τέσσερις φορές, όπως κατηγορηματικά κατέθεσε ένας από τους κατηγορούμενους. Παραθέτω από τα πρακτικά της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου:

184 σελίδα.

ΕΡ: “Πόσες φορές τον χτυπήσατε;”

ΑΠ:“Εγώ προσωπικά έκανα χρήση τέσσερις φορές”

ΕΡ: “Σε ποια σημεία; Μόνο στα πόδια λέτε;”

ΑΠ: “Μόνο στα πόδια. Χρησιμοποιώ εύκαμπτη ράβδο….Η δική μου έχει την τάση να γίνεται εύκαμπτη, να γίνεται θηλιά. Δεν τον χτύπησα στο κορμί”.

ΕΡ: “Θα μπορούσε…. να προκληθούν τα κατάγματα από τα χτυπήματα που καταφέρατε;”

ΑΠ: “ Όχι, όχι”.

ΕΡ: “Θέλετε να πείτε κάτι άλλο;”

ΑΠ: “Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τα τραύματα δεν είναι αποτέλεσμα δικών μου ενεργειών, αλλά και των άλλων δύο συγκατηγορουμένων μου….Ήταν όλα στα πόδια….Είναι αδύνατον….θέλοντας να βάλω... τον εαυτό μου στη θέση του...Αν μου σπάγανε εκεί έξι πλευρά, θα σηκωνόμουνα; Εγώ, προσωπικά, θα ήμουν λιπόθυμος. Όρθιος, περπατώντας στο αυτοκίνητο δεν θα πήγαινα...Δε θα πήγαινα.” (Επισυνάπτω στις φωτογραφίες τα πρωτότυπα ντοκουμέντα. Φωτο 1).

190 σελίδα, ο δεύτερος κατηγορούμενος, (τον κλώτσησε μία φορά).

ΕΡ: “Πόσες φορές τον χτυπήσατε;”

ΑΠ: “Οι δικές μου επαφές...ήταν μία αυτή που φαίνεται με το γκλομπ, που είναι στο παπούτσι και η άλλη που είναι στο πόδι…”

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191 σελίδα.

ΕΡ: “Πληροφορηθήκατε στη συνέχεια για τα χτυπήματα, για τους τραυματισμούς που είχε;”

ΑΠ: “Ναι, ναι, βέβαια”

ΕΡ: “Και τι πιστεύετε; Πως προκλήθηκαν;

ΑΠ: “Από μας δεν προκλήθηκαν πάντως…”

ΕΡ: “Το αποκλείετε δηλαδή;”

ΑΠ: “ Το αποκλείω κατηγορηματικά….. Με τίποτα…” (Φωτο 2).

194 σελίδα, ο τρίτος κατηγορούμενος.

ΕΡ: “Τον κλωτσήσατε;”

ΑΠ: “Ναι. Με απόλυτη βεβαιότητα, σας λέω η κίνησή μου αυτή πήγε στα κάτω άκρα”.

ΕΡ: “Ο τραυματισμός του πως προκλήθηκε;”

ΑΠ: “...δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα τα χτυπήματα να προκλήθηκαν από εμάς. Σας το λέω αυτό με βεβαιότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα το τι έκανε ο κ. Μάγγος προτού το συγκεκριμένο γεγονός, δεν μπορώ να το γνωρίζω”. (Φωτο 3).

Αντιγράφω από το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου σελ.44 (Φωτο 4):

“Το σαφές συμπέρασμα είναι ότι οι κακώσεις που προκλήθηκαν με τη χρήση των αστυνομικών ράβδων δεν έπληξαν τον παθόντα σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλέσουν την εικόνα που διαπιστώθηκε αργότερα εντός της ίδιας ημέρας, ούτε θεωρούμε δυνατή την εκδοχή να έφερε ο παθών τις εκτεταμένες αυτές κακώσεις από προηγούμενο συμβάν όπως διατείνονται οι κατηγορούμενοι και να ήταν σε θέση να περπατάει ευχερώς έξωθεν του δικαστικού μεγάρου ώστε να προβεί σε διαμαρτυρία.

Άλλωστε μεταξύ των διαπιστώσεων των θεραπόντων ιατρών ήταν και η παρουσία ελεύθερου περιτοναϊκού στο δουγλάσσειο και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα, διαπίστωση η οποία συνάδει με τον έντονο πόνο που συνόδευε τις κακώσεις, χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η μεγιστοποίηση του πόνου με την πάροδο της ώρας.

Αν το εύρημα αυτό προϋπήρχε της εμφάνισης του παθόντος έξωθεν του δικαστικού μεγάρου και δεν είχε αντιμετωπιστεί ιατρικά σε συνδυασμό με την πολλαπλότητα των καταγμάτων των πλευρών ο παθών δεν θα δύνατο να προσεγγίσει ευχερώς τη συνοδεία του κρατούμενου Α. Σ.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι ο παθών δέχτηκε χτυπήματα και σε μεταγενέστερο χρόνο τα οποία προκάλεσαν τον τραυματισμό του ύπατος και της χοληδόχου κύστης, τα πολλαπλά κατάγματα πλευρών (7ης έως 12ης) την κάκωση δεξιού ημιθωρακίου και τις μικρές εστίες πνευμονοθώρακα».