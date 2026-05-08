Μετά την επικύρωση του «διαζυγίου» σπό τη Θεσσαλονίκη, η Ryanair αποχειρετά το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με ορίζοντα τον Οκτώβριο του 2026. Αυτό σημαίνει δυστυχώς δραστικές περικοπές πτήσεων και στην Αθήνα και συνολική απώλεια 700.000 αεροπορικών θέσεων.

Σε μια ιδιαίτερα επιθετική συνέντευξη Τύπου, ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness εξαπέλυσε πυρά κατά της Fraport Greece, καλώντας σε «σπάσιμο του μονοπωλίου» και κατηγορώντας ευθέως τη διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας ότι «διώχνει» την ανάπτυξη».

Ryanair: Οι πτήσεις που χάνονται στην Ελλάδα

Αναλυτικά η Ryanair ανακοίνωσε:

το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης, όπου σταθμεύουν τρία αεροσκάφη,

περικοπές στο πρόγραμμα της Αθήνας τον προσεχή χειμώνα κατά 22%

συνολική απώλεια 700.000 θέσεων, η οποία αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής χωρητικότητας τον επερχόμενο χειμώνα στη χώρα μας

τη μη εκτέλεση πτήσεων από Χανιά και Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026

την κατάργηση συνολικά 12 δρομολογίων από την ελληνική αγορά: Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νιντερχάιν, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο, Ζάγκρεμπ και Αθήνα προς Μιλάνο-Μπέργκαμο, καθώς και Χανιά προς Πάφο.

Συνολικά, η Ryanair υπολογίζει ότι οι περικοπές αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της χειμερινής της χωρητικότητας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία απέδωσε την εξέλιξη αποκλειστικά στο κόστος λειτουργίας των ελληνικών αεροδρομίων, βάζοντας στο «κάδρο» τη Fraport. Ο επικεφαλής της Ryanair αναγνώρισε ότι η μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων από το 2024 ήταν «σωστή κίνηση» της κυβέρνησης.

Αντιπαρέβαλε όμως ότι τα αεροδρόμια δεν πέρασαν ποτέ αυτό το όφελος στους επιβάτες.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι συνολικές επιβαρύνσεις στα ελληνικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport έχουν αυξηθεί κατά περίπου 66% από το 2019, μετατρέποντας την Ελλάδα σε μία από τις ακριβότερες αγορές χαμηλού κόστους στην Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο.