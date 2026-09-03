Νέα ερωτήματα για τη Σύρο: Υπάρχει κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά όχι βίντεο

Νέα ερωτήματα προκύπτουν για την - ήδη παράξενη - υπόθεση με τη νεκρή διασώστρια στη Σύρο, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, στο σπίτι των κατηγορουμένων υπάρχει κάμερα ασφαλείας, όμως δεν υπάρχει καθόλου υλικό.

Τον Ιούλιο, το ζευγάρι είχε πέσει θύμα ληστείας και αποφάσισε να τοποθετήσει δύο κάμερες στο σπίτι του, μία στο εσωτερικό και μία στο εξωτερικό.

Από τις πρώτες ώρες του φόνου, οι Αρχές είχαν καταφέρει να συλλέξουν το υλικό από την εξωτερική κάμερα, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο από μέσα από το σπίτι, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega.

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Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε την διασώστρια, ισχυρίστηκε ότι παρότι είχαν βάλει την κάμερα, δεν είχαν τοποθετήσει κάρτα μνήμης και έτσι δεν συλλεγόταν κάπου το υλικό.

Κάρτα μνήμης, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν βάλει μόνο στην κάμερα στο εξωτερικό του σπιτιού.

Εάν υπήρχε, το βίντεο από το εσωτερικό θα μπορούσε να δώσει πολλές απαντήσεις για το έγκλημα καθώς ο κατηγορούμενος επιμένει πως μαχαίρωσε τη γυναίκα εντός του οικήματος, ενώ η πλευρά της καταγγέλλει πως τη χτύπησε εκτός σπιτιού.

Ο πατέρας του θύματος, μάλιστα, υποψιάζεται ότι μπορεί να είχε κάρτα μνήμης και η δεύτερη κάμερα αλλά κάποιος από το ζευγάρι να την αφαίρεσε μετά το περιστατικό.

Η έρευνα για να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση στη Σύρο παραμένει σε εξέλιξη.