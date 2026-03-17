«Νίκη ή Θάνατος»: Το λάβαρο της επανάστασης σηκώθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης στις 17 Μαρτίου

Συμβατικά η έναρξη της ελληνικής επανάστασης κατά των Τούρκων, τοποθετείται στις 25 Μαρτίου του 1821, ημερομηνία που θρυλείται πως ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο στην Άγια Λαύρα. και λέμε θρυλείται καθώς είναι εξακριβωμένο πλέον πως εκείνη την ημέρα δε βρισκόταν στη Μονή αλλά στην Πάτρα. Αρκετά νωρίτερα, στις 22 Φεβρουαρίου άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων στη Βλαχία με την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Υπάρχει όμως μία άλλη ημερομηνία που έχει τη δική της σημασία στην Ιστορία του Αγώνα.

Στις 17 Μαρτίου του 1821, οι οι πρόκριτοι της Μάνης με επικεφαλής τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και με σύνθημα «Νίκη ή Θάνατος» υψώνουν το λάβαρο στη (σημερινή) Αρεόπολη Ο παπάς του χωριού όρκισε και ευλόγησε τα όπλα των καπεταναίων και των παλικαριών τους στην Εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Η κατάληψη της Καλαμάτας και ο ξεσηκωμός

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου θα καταγραφεί η πρώτη πράξη του πολέμου. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μαζί με τη βοήθεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καταλαμβάνουν την Καλαμάτα και από εκεί διακηρύσσουν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων.

Άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στην Αρεόπολη | Wikipedia

Ο Μαυρομιχάλης, αφού είχε έρθει σε συνεννόηση με τους πρόκριτους της Καλαμάτας, με τη βοήθεια 2000 ενόπλων κατέλαβε την πόλη, έδιωξε τους Τούρκους και σχημάτισε τη «Μεσσηνιακή Γερουσία», η πρώτη διοικητική οργάνωση του επαναστατημένου Ελληνισμού.

Ως τις 28 Μαρτίου, είχε γενικευθεί και είχε επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες της. Ουσιαστικά μόνο τα φρούρια, η Τριπολιτσά με τις γύρω περιοχές της και το Λάλα είχαν παραμείνει στην εξουσία των Τούρκων. Όλες οι επαρχίες κινήθηκαν για την επανάσταση με την ίδια προθυμία. Ο χρόνος της έναρξης της επανάστασης προσδιορίσθηκε από τις ειδικές συνθήκες σε κάθε επαρχία και από τα τοπικά επεισόδια, που είχαν προηγηθεί.

«Νίκη ή Θάνατος»

Η σημαία που υψώθηκε στις 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη (τότε λεγόταν Τσίμοβα) ήταν λευκή, με μπλε σταυρό στη μέση. Στη πάνω πλευρά έγραφε «ΝΙΚΗ Η’ ΘΑΝΑΤΟΣ» και στη κάτω το ένδοξο «ΤΑΝ ‘Η ΕΠΙ ΤΑΣ».

Τον παρακάτω όρκο απάγγειλε ο ιερός κλήρος και επαναλάμβαναν οι αρματωμένοι Μανιάτες:

«Ορκίζομαι,

εις το όνομα του Παντοδύναμού μας Θεού,

εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

και της Αγίας Τριάδος,

να χύσω και την υστέραν ρανίδα του αίματός μου,

υπέρ πίστεως και Πατρίδος.

Ορκίζομαι,

να μη βλέψω εις τα όπισθεν

εάν δεν αποδιώξω τον εχθρόν της Πατρίδος

και της Θρησκείας μου.

Ορκίζομαι,

"Ταν ή επί Τας" και "Νίκη ή Θάνατος"

υπέρ Πίστεως και Πατρίδος».