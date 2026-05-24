Ο Μπακογιάννης απαντά για το αν αδικήθηκε η Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ - «Εγώ την λατρεύω»

Για την αποχώρηση της Σίας Κοσίωνη από τον ΣΚΑΪ μίλησε ο Κώστας Μπακογιάννης, κρίνοντας πως δεν αδικήθηκε αλλά και αναφέρθηκε στην θερμή έκπληξη που της έκανε την τελευταία της μέρα.

Μιλώντας στο podcast της Κατερίνας Παναγοπούλου, Face2Face, και ερωτώμενος για την κριτική στο ότι περίμενε τη σύζυγό του με λουλούδια έξω από τον σταθμό την τελευταία της ημέρα παρουσίασης του δελτίου, διερωτήθηκε: «γιατί να μην πάω;».

«Εγώ τη Σία την αγαπάω πολύ, την λατρεύω. Είμαι τρομακτικά υπερήφανος για αυτή. Είμαι ο σύζυγός της, ο άντρας της, δεν είμαι ο μάνατζερ, ο ατζέντης της. Ο δικός μου ρόλος ποιος είναι; Να μαλακώνω την ψυχή της, να τη στηρίζω, να νιώθει δυνατή. Να ανοίγει την πόρτα και να βγαίνει έξω και να νιώθει σίγουρη. Από εκεί και πέρα εκείνη θα πάρει τις αποφάσεις της» είπε.

Και κάθε της απόφαση, όπως τόνισε, «θα τη στηρίξω φανατικά, όπως κάθε άνδρας που σέβεται τον εαυτό του».

Ερωτώμενος εάν πιστεύει ότι η Σία Κοσιώνη αδικήθηκε από τον ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Δεν νομίζω πως αδικήθηκε, αυτό που αισθάνθηκα ήταν ένα πολύ συγκινητικό κύμα αγάπης, το οποίο σηκώθηκε και την κάλυψε. Αυτό είναι το πιο σημαντκιό απ΄όλα».