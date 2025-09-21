Όλως τυχαίως «χάλασαν» ομαδικά τα POS στα ταξί στα ΚΤΕΛ Κηφισσού: «Πάμε σε ATM να βγάλεις»- Viral η καταγγελία

Ακόμα μία καταγγελία για τη συμπεριφορά των οδηγών ταξί, η οποία φυσικά δεν τους τιμά καθόλου. Νεαρή κοπέλα, κατήγγειλε στα social media, πως όλως τυχαίως, σε εφτά ταξί στην πιάτσα στα ΚΤΕΛ Κηφισού, ξαφνικά το POS δεν λειτουργούσε.

Κανείς από τους εφτά οδηγούς δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει αν η κοπέλα πλήρωνε με την κάρτα της. Φαίνεται μάλιστα, πως για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να πληρώσει 15 ευρώ για μία απόσταση 6 ευρώ.

Ένας μάλιστα, σύμφωνα με την κοπέλα, φαίνεται πως πρότεινε να τους πάει σε ένα ATM για να βγάλουν χρήματα. Όποιος έχει χρησιμοποιήσει ταξί τον τελευταίο καιρό σίγουρα θα έχει ακούσει τον οδηγό να του το προτείνει.

Νέα απεργία για τα ταξί στην Αττική

Κατά τα άλλα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προχωρά σε νέα κινητοποίηση με 18ωρη απεργία, η οποία θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 και θα διαρκέσει έως τις 18:00 της Δευτέρας 22/9. Ο σκοπός της απεργίας είναι να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών του στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, καταγγέλλοντας την «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και την «ανεξέλεγκτη εισβολή μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων» στον τομέα των μεταφορών.

«Ο κλάδος βρίσκεται σε μία κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι ο κλάδος βρίσκεται «σε μία κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή», υπογραμμίζοντας:

«Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες. Θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν».

Παράλληλα, το Συνδικάτο ανακοίνωσε την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η ΚΥΑ που επιτρέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και την υφιστάμενη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά στα ταξί».

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς. Επιπλέον, κάνει λόγο για επιβολή υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, φορολογικά βάρη, «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο και κίνδυνο από την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, όπως σημειώνεται, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».

Κάλεσμα για συμμετοχή από το ΣΑΤΑ.

Το Συνδικάτο καλεί τα μέλη του σε μαζική παρουσία στη γενική συνέλευση, υπογραμμίζοντας: «Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, είναι ήδη σε εξέλιξη».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ καταλήγει με το μήνυμα: «Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά. Ή εμείς ή αυτοί. Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».

