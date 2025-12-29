To plan Β της κυβέρνησης εάν συνεχίσουν οι αγρότες: Σενάριο για πρόστιμα στους οδηγούς τρακτέρ

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες, καθώς κλείνουν εθνικές οδούς, παρακαμπτήριους και τελωνεία. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η υπομονή εξαντλείται και εξετάζεται πλέον σοβαρά η εφαρμογή εναλλακτικού σχεδίου, σε περίπτωση που οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχιστούν και μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, το λεγόμενο «Plan B» προβλέπει την επιβολή διοικητικών προστίμων σε οδηγούς τρακτέρ που παρακωλύουν την κυκλοφορία ή εμποδίζουν τη διέλευση φορτηγών από τελωνεία.

Κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν την επιλογή αυτή «μονόδρομο», εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν πως οι ακραίες φωνές στα μπλόκα δεν αφήνουν περιθώρια ουσιαστικού διαλόγου.

Η Ελλάδα «κομμένη στα δύο»

Με συμπαγή μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια Οδό, η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά διχοτομημένη, με τη μετάβαση από Βορρά προς Νότο και αντίστροφα να απαιτεί πολύωρη ταλαιπωρία. Την ίδια στιγμή, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στα σύνορα, με δεκάδες φορτηγά να παραμένουν ακινητοποιημένα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, περισσότεροι από 1.500 αγρότες παραμένουν παρατεταγμένοι, έχοντας αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν σε αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, ενώ ακολούθησε πομπή τρακτέρ προς το κέντρο της Λάρισας, όπου ανακοινώθηκαν εκ νέου τα αιτήματά τους.

Κιλελέρ, Κάστρο και Θήβα σε κινητοποιήσεις

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στο Κιλελέρ, όπου οι αγρότες απέκλεισαν την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Νίκαια για κοινή δράση. Στο Κάστρο Βοιωτίας, η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Αντίστοιχα, στη Θήβα, τα μπλόκα παραμένουν ανοιχτά σε μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Ιόνια Οδός και Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο αναμένεται να ανοίξει προσωρινά την Τετάρτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κλειστά τελωνεία – Εγκλωβισμένα φορτηγά

Ιδιαίτερα οξυμένη είναι η κατάσταση στα σύνορα. Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου για τα φορτηγά, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων τόσο στην ελληνική όσο και στη βουλγαρική πλευρά. Η κινητοποίηση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους οδηγούς, ενώ αποτελεί πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας.

Στους Ευζώνους, το τελωνείο έκλεισε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, με διέλευση μόνο για έκτακτα περιστατικά. Οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν.

Κλιμάκωση και στον Έβρο

Στον Έβρο, ενισχύονται τα μπλόκα στο Τελωνείο των Κήπων και στον κόμβο Ορμενίου, με αιφνίδιους αποκλεισμούς φορτηγών και προαναγγελία αυστηρότερων μέτρων από τις αρχές Ιανουαρίου. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο.

Κυβέρνηση: Κάλεσμα σε διάλογο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επανέλαβε το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου. Τόνισε, ωστόσο, ότι η δημοκρατία έχει όρια που πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους και ότι τα μπλόκα που επέλεξαν τον δρόμο του διαλόγου δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο πίεσης ή χλευασμού.