Θυμάστε το τηλεπαιχνίδι «Είσαι Πιο Έξυπνος από Ένα 10χρονο;» που οι παίκτες καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις από τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού; Κάτι αντίστοιχο επιχειρούν να κάνουν και τα QUIZ του Reader που σας ζητούν να απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις που θεωρητικά τα παιδιά μέχρι 12 ετών γνωρίζουν τις απαντήσεις καθώς τις έχουν διδαχθεί στο σχολείο!

Δες ΕΔΩ το QUIZ με τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας

Ξεφυλλίσαμε τα βιβλία Ιστορίας της Δ', της Ε' και της ΣΤ' Δημοτικού και ξεχωρίσαμε 10 ερωτήσεις που σίγουρα... κάτι σου λένε, αλλά πιθανώς να μην μπορείς να βρεις την απάντηση. Δοκίμασε τις γνώσεις και τη μνήμη σου, καθώς όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στα σχολικά βιβλία.

QUIZ: Ξέρεις καλύτερη Ιστορία από ένα παιδί Δημοτικού;

Δείτε τα QUIZ του Reader

QUIZ παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Θυμάσαι ποιος έπαιζε τον Γκόρτσο;

Ξέρεις τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις στα ποιήματα του Καββαδία;

The Κόπανοι το QUIZ: Πόσο καλά θυμάσαι την κορυφαία cult ταινία;

Σου δίνουμε το soundtrack, μπορείς να βρεις το σήριαλ; - Για πολύ δυνατούς λύτες

Πόσο καλά ξέρεις το ελληνικό ροκ των '90s;

Θυμάσαι τους ξένους μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Β')

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Α')

QUIZ για «παλιούς»: Πόσο καλά θυμάσαι την αργκό της στρατιωτικής θητείας;

Πόσο καλά θυμάσαι την ιστορία της Ελλάδας στο EuroBasket;

Θυμάσαι τις μακροβιότερες ελληνικές σειρές και εκπομπές;

Πόσο καλά γνωρίζεις τη γεωγραφία της Ελλάδας;

Ξέρεις πώς λέγονται καθημερινές λέξεις στα ελληνικά;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Θανάση Βέγγου;

Ποιας ομάδας οι οπαδοί λένε αυτό το σύνθημα;

Κουίζ με Κόρατς και Σαπόρτα: Θυμάσαι ποιους ευρωπαϊκούς τίτλους κατέκτησαν οι ελληνικές ομάδες;

100 χρόνια Ολυμπιακός: Θυμάσαι τους ευρωπαϊκούς τίτλους της ομάδας;

Πόσο καλά γνωρίζεις τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας;

Πόσο καλά ξέρεις τις περιοχές και τις συνοικίες της Αθήνας;