Ρόλοι, χαρακτήρες και φωνές που παίζουν εξυπηρετούν τη ροή μιας ταινίας, αλλά ποτέ δεν τους βλέπουμε! Τους ακούμε, σε πολλές περιπτώσεις ως αφηγητές, ή τους επικαλούνται άλλοι πρωταγωνιστές, αλλά οι ίδιοι δεν εμφανίζονται ποτέ... Είναι οι «αθέατοι» ρόλοι του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Δες ΕΔΩ κι άλλο QUIZ παλιού ελληνικού κινηματογράφου

Ο «Γκόρτσος, Γκόρτσος» που φωνάζει ο Διονύσης Παναγιαννόπουλος, για παράδειγμα, έχει πρόσωπο και μάλιστα πολύ γνωστού ηθοποιού. Εκείνος όμως εμφανίζεται μόνο ως... αφίσα! Κάντε το QUIZ του Reader και δείτε αν θυμάστε και άλλες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις.

QUIZ παλιού ελληνικού κινηματογράφου

