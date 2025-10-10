Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά: Αγοράζουν εμβόλια από Τουρκία, Ιορδανία, Αίγυπτο

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των κτηνοτρόφων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που «θερίζει» τα κοπάδια ανά τη χώρα. Η απόγνωση τους έχει κυριεύσει με αποτέλεσμα να αγοράζουν εμβόλια από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο προκειμένου να σώσουν τα κοπάδια τους.

Όπως αποκαλύπτει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», πολλοί, θέλοντας να χτίσουν την ανοσία της αγέλης και παρά τις απαγορεύσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελλάδα, εισάγουν παρανόμως εμβόλια για την ευλογιά, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα, από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

Διαβάστε ακόμα: Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εκτός πλάνου το lockdown - Πότε εφαρμόζονται τα μέτρα και οι αποζημιώσεις

Τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, ενοχοποιούνται για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Προσπαθούν να πατήσουν πάνω στην ανησυχία των κτηνοτρόφων»

«Έχει ακουστεί, δεν γνωρίζω κάτι, αλλά έχει ακουστεί ότι γίνονται τέτοιες διαδικασίες για τα εμβόλια», λέει στο MEGA ο Κωνσταντίνος Μήλιος, πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης κτηνιάτρων.

«Κάποιοι προσπαθούν να πατήσουν πάνω στην ανησυχία των κτηνοτρόφων. Αυτήν την στιγμή στη χώρα υπάρχει μία έξαρση της ευλογιάς, είναι ανθρώπινο κάποιοι άνθρωποι φοβούμενοι για το μέλλον των κοπαδιών τους, για το μέλλον των οικογενειών τους, να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες και κάποιοι επιτήδειοι να το εκμεταλλεύονται».

«Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί προφανώς να ελεγχθεί, η παράνομη διακίνηση των εμβολίων», λέει ο κ. Μήλιος, υπογραμμίζοντας: «Τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν μπορεί να διαχωριστεί το άγριο στέλεχος από το εμβόλιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και αυτό είναι ένα παρά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δεν ξέρω με ποια λογική γίνεται, αν γίνεται».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της πανελλήνιας ένωσης κτηνιάτρων: «Αν δεν πειστούν οι κτηνοτρόφοι ότι μπορούν να προστατευτούν, τηρώντας τα μέτρα βιοασφάλειας… δεν σημαίνει ότι ένα εμβόλιο είναι πανάκεια και ειδικά αυτού του τύπου τα εμβόλια που έχουν μία αποτελεσματικότητα στο 50 – 60% στην καλύτερη».

Διαβάστε ακόμα: Κτηνοτρόφος πέθανε από στεναχώρια γιατί θα του θανάτωναν τα ζώα του λόγω της ευλογιάς

«Δεν είναι ελεγμένο»

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Κρήτας, καθηγητής κτηνιατρικής του ΑΠΘ, υπογραμμίζει: «Για να γίνει ένα τέτοιο εμβόλιο και εφόσον επιτραπεί πάντα, θα πρέπει να υπάρξει και επαρκής χρόνος. Όταν το νόσημα είναι υποχρεωτικής δήλωσης, όχι μόνο οι εκτροφείς και οι υπόλοιποι αλλά ούτε και οι επιστήμονες επιτρέπεται να χειριστούν τους μικροοργανισμούς αυτούς».

Το ανησυχητικό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το γεγονός πως: «Δεν είναι ελεγμένο. Εγώ που κοίταξα πολλά τέτοια εμβόλια, τα περισσότερα αν όχι όλα, είναι εκτός ΕΕ, είναι από χώρες που έχουν ζωτικά το νόσημα, δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα ο ιός, κυκλοφορεί, και δεν έχουν άλλη πηγή πρωτεΐνης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σφάξουν τα ζώα τους, όπως εμείς που έχουμε αυτήν τη δυνατότητα, άρα συμβιβάζονται με το να δέχονται 50 – 60% αποδόσεις των ζώων παρακάτω».

«Είναι επικίνδυνο και είναι επιλήψιμο ποινικά. Αν τυχόν συλληφθεί κάποιος θα μπει και φυλακή», καταλήγει.