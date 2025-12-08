Σε ποια σημεία έχει μπλόκα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες - Αποκλεισμένος ο Προμαχώνας

Τα τρακτέρ των αγροτών είναι «αμετακίνητα» σε όλη την Ελλάδα και αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ενισχυθούν τα μπλόκα, με πολύ σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, στις 10 Δεκεμβρίου προγραμματίστηκε ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αγρότες της Νίκαιας, της Καρδίτσας και αλιείς.

Υπενθυμίζεται ότι μπλόκα αγροτών παραμένουν στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον, ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Αγρότες: Πού υπάρχουν μπλόκα

Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μπλόκα με τους χάρτες να δείχνουν πάνω από 50 ενεργά σημεία και μέρα με τη μέρα αυξάνονται συνεχώς.

Για περισσότερα σημεία ισχύει η απαγόρευση διέλευσης ενώ σε κάποια άλλα επιτρέπεται μερική διέλευση, όπωςς για παράδειγμα στην Ηλεία, που υπάρχει συμβολική παράταξη τρακτέρ στην Πύργου - κυπαρισσίας, χωρίς κλείσιμο του δρόμου.

Εκτός από το λιμάνι του Βόλου την Τετάρτη οι αγρότες στις Μικροθήβες προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη με συμμετοχή αγροτών από όλη τη Θεσσαλία, με ιδιαίτερο βάρος να φέρουν οι αγρότες της Μαγνησίας, λόγω της ευκολίας πρόσβασης στο λιμάνι τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση έχουν και οι αλιείς, που συντονίζονται με τους αγρότες για τη δράση αυτή.Η ενιαία στάση των αγροτών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους και τις εθνικές οδούς, εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν.

Τα κύρια ζητούμενα των αγροτών της Μαγνησίας, όπως και των υπόλοιπων μπλόκων, είναι οι αποζημιώσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και το φθηνότερο πετρέλαιο, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιδοτήσεις.

Μπλόκα αγροτών «πολιορκούν» τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων

Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στην Κρήτη με τους αγρότες να πολιορκούν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων και να συγκρούονται με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Πτήσεις αναβλήθηκαν καθώς το μεν αεροδρόμιο Ηρακλείο παρέμεινε κλειστό έως τις 5 το απόγευμα ενώ στα Χανιά έχει αποκλειστεί η πύλη του. Υπάρχουν παράλληλα αναφορές για 8 τραυματίες αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, οι αγρότες που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και προκάλεσαν ζημιές σε περιπολικά, έχουν ταυτοποιηθεί και θα παραπεμφθούν για εγκληματική οργάνωση.

Κλειστά τα δύο ρεύματα στον κόσμβο του Γλαύκου

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα και στην Αχαία με πάνω από 100 τρακτέρ να προσπαθούν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στην συνέχεια οι αγρότες προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Κλειστή επ΄αόριστον η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο.

«Ακούνητοι» και στον σταθμό του Προμαχώνα μέχρι το βράδυ

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις 12:00 έως τις 20:00.

Όπως είχαν αποφασίσει χθες οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα από σήμερα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με μεγαλύτερη διάρκεια αποκλεισμού του συνοριακού σταθμού.

Κινητοποιήσεις αγροτών: Ti σχύει για την Ήπειρο

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων. Από το μεσημέρι της Κυριακής η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στον κόμβο της Άρτας, όπου αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά τη συγκέντρωση που προηγήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Στην Πρέβεζα παραμένει σταθερό το μπλόκο στον Λούρο, ενώ στα Ιωάννινα οι παραγωγοί που απέκλεισαν το αεροδρόμιο επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου από τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί της Εθνικής προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Ηγουμενίτσα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την Πέμπτη στις 11 το πρωί, με πορεία τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.