Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» – Παραλείψεις και η απολογία περί «λευκής επιταγής»

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» θα οδηγηθεί σήμερα στις Φυλακές Τρικάλων , καθώς χθες (18/2) κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του για την φονική έκρηξη που στοίχισε την ζωή σε 5 εργαζόμενες μητέρες.

Ο ιδιοκτήτης στην απολογία του επέρριψε τις ευθύνες στους υπέυθυνους για την εκ[πόνηση των τοπογραφικών μελετών, τους εργολάβους των έργων και τους ειδικούς που ανέλαν τις αυτοψίες χωρίς να εντοπίσουν την διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ολοκληρώθηκε έπειτα σχεδόν πέντε ώρες, καθώς ξεκίνησε χθες Τετάρτη (19/2) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Μάλιστα κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με πληροφορίες της Δέσποινας Κρητικού για το ΕΡΤnews, δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και την απώλεια των πέντε εργαζομένων του.

Ο ίδιος επέμενε στην απολογία του πως δεν γνώριζε τον κίνδυνο και ότι στο χώρο αυτόν έπαιζαν τα παιδιά του. Συνέχισε να υποστηρίζει οτι το βάρος της ευθύνης έχουν όσοι υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Λίγο μετά τις 20:30 ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, καθώς δεν φαίνεται να πείστηκε ο ανακριτής από τις απαντήσεις που πήρε.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» οδηγήθηκε χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ σήμερα Πέμπτη (19/2) αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μιλήσει χθες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Δεξαμενές που «υπήρχαν και δεν υπήρχαν»

Η προχειρότητα αποτυπώνεται και στις αντικρουόμενες δηλώσεις των μελετητών. Πολιτικός μηχανικός κατέθεσε ότι είχε αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές, «λειτουργικές και τροφοδοτικές των φούρνων», χωρίς να γνωρίζει το είδος του καυσίμου. Αντίθετα, ηλεκτρολόγος μηχανικός υποστήριξε ότι δεν τις συμπεριέλαβε στη μελέτη, καθώς του είχαν δηλωθεί ως «ανενεργές».

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είπε προφορικά στη Διεύθυνση Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι οι δεξαμενές των 9.000 και 5.000 λίτρων περιείχαν προπάνιο. Μηχανολόγος “σε μελέτες που δεν γνώριζε” Αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του μηχανολόγου που είχε εκπονήσει την αρχική μελέτη του 1998.

Το όνομά του εμφανίζεται και σε μεταγενέστερα έγγραφα του 2006 ως «επιβλέπων έργου», χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να έχει συμμετάσχει. Ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχει με τη μελέτη υγραερίου του 2006 και αγνοεί πώς βρέθηκε το όνομά του στα επίσημα έγγραφα.

Ελλιπή μέτρα πυροπροστασίας Η μελέτη πυροπροστασίας αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις: δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων λειτουργούσε μόνο ένας απλός ανιχνευτής και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς

Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν επίσης ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας, στο σημείο όπου το δίκτυο σωληνώσεων έβγαινε από το υπέδαφος, δεν ήταν συνδεδεμένο, με αποτέλεσμα να μην διακόπτεται η παροχή αερίου σε περίπτωση διαρροής.

Τα χειροκροτήματα

Την Τετάρτη, περίπου 30 εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων, περιμένοντας την απελευθέρωση του εργοδότη τους.

Όταν είδαν τα πολιτικά οχήματα να αποχωρούν, κατάλαβαν ότι ο ιδιοκτήτης είχε προφυλακιστεί. Το προηγούμενο βράδυ, 256 εργαζόμενοι είχαν δημοσιεύσει κείμενο στήριξης, περιγράφοντας τον ιδιοκτήτη ως προσιτό και διαθέσιμο. Σφράγιση του δεύτερου εργοστασίου Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στον Πετρόπορο.

«Διαπιστώθηκαν παραλείψεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις, δεν δόθηκαν και ανακλήθηκε η άδεια», δήλωσε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Το τρίτο εργοστάσιο ελέγχθηκε χωρίς να εντοπιστούν παραβάσεις και συνεχίζει τη λειτουργία του.