Στο χείλος νέας σύρραξης ΗΠΑ - Ιράν: Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Τρεις μήνες μετά την κοινή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η κρίση παραμένει σε αδιέξοδο. Ο αμερικανικός αποκλεισμός και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ισορροπία, με την οικονομική πίεση να εντείνεται και τον κίνδυνο νέας σύρραξης να αυξάνεται.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι έμμεσες συνομιλίες, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Η Ουάσιγκτον ζητά από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια και να παραδώσει τα αποθέματά του, ενώ η Τεχεράνη απαιτεί τερματισμό των επιθέσεων, εγγυήσεις ασφαλείας, πολεμικές αποζημιώσεις και αναγνώριση του ελέγχου της στα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Reuters.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι και οι δύο πλευρές θεωρούν πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους, γεγονός που καθιστά ολοένα δυσκολότερη οποιαδήποτε συμφωνία.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Τεχεράνη θεωρεί τον έλεγχο του περάσματος και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου ως βασικά στρατηγικά εργαλεία επιβίωσης και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να τα εγκαταλείψει χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα.

Οικονομική πίεση και φόβοι για νέα σύγκρουση

Παρά τη σκληρή στάση της ιρανικής ηγεσίας, η οικονομική κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται. Ο πληθωρισμός, η ανεργία και οι ζημιές σε βασικούς κλάδους αυξάνουν την πίεση για μια προσωρινή συμφωνία που θα οδηγήσει στην άρση του αποκλεισμού.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι μια νέα στρατιωτική επίθεση δύσκολα θα κάμψει την Τεχεράνη και ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή. Όπως σημειώνουν, η διπλωματία παραμένει η μόνη ρεαλιστική οδός για την αποτροπή ενός νέου πολέμου.