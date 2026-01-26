Στον εισαγγελέα ο 46χρονος από τη Γλυφάδα: Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια του πατέρα - Στόχοι και τα αδέλφια του

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Δευτέρα (26/01), το πρωί ο 46χρονος που σκότωσε, με ιδιαίτερη αγριότητα, τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα. Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας, που φαίνεται ότι έχει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014.

Η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον 46χρονο να καταφέρνει πολλαπλές μαχαιριές στον πατέρα, την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όπως συνήθιζε.

Αφού τον σκότωσε, ο άνδρας έβαλε το πτώμα του μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους και πήγε στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία στη Γλυφάδα: «Άκουσα τους σπαραγμούς του πατέρα» - Τι αναφέρει ο άνδρας που κάλεσε την Άμεση Δράση

Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια του πατέρα

Περίοικοι, άκουσαν τις φωνές του ηλικιωμένου, και κάλεσαν την αστυνομία, που εντόπισε νεκρό τον άνδρα και συνέλαβε τον γιο του.

Ανατριχιαστικό είναι πως ο 46χρονος είχε βάλει εκκλησιαστική λειτουργία ώστε να μην ακούγονται οι φωνές του πατέρα του, την ώρα που τον σκότωνε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ωστόσο, υπάρχει μάρτυρας που σημείωσε πως άκουσε τον πατέρα να λέει: «Παιδί μου φτάνει, μην με σκοτώνεις άλλο, έχω πεθάνει».

Κατά πληροφορίες της ίδιας πηγής, όταν συνελήφθη ο άνδρας απείλησε και τη ζωή των αδελφών του. Ειδικότερα, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αν δεν τον σταματήσουν θα σκοτώσει και τα αδέλφια του.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία στη Γλυφάδα: Εκτεταμένη η «μαύρη λίστα» του πατροκτόνου - «Ήθελε να σκοτώσει άλλα 10 άτομα»

Η δολοφονία της μητέρας

Σημειώνεται πως το 2014, ο άνδρας είχε σκοτώσει και την 56χρονη - τότε - μητέρα του με τον ίδιο τρόπο.

Τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία της είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς κυκλοφορούσε με ένα μαχαίρι καταδύσεων και ένα κουζινομάχαιρο.

Επίσης, ήταν γνωστό ότι έβαζε φωτιές σε κάδους απορριμάτων της περιοχής.

Την ίδια την ημέρα του φόνου, σύμφωνα πάντα με την κρατική τηλεόραση, είχε επιχειρήσει να συνάψει ερωτική σχέση με μία γυναίκα, καθώς - όπως αναφέρεται - ήθελε να σκοτώσει τα ανήλικα τέκνα της.