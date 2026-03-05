Στους δρόμους οι Έλληνες ναυτεργάτες για την κρίση στη Μέση Ανατολή: «Καμία θυσία για τους πολέμους τους»

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η 24ωρη απεργία στην οποία προχώρησαν οι ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με την κινητοποίηση να στρέφεται κατά της εμπλοκής των πληρωμάτων στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής.

Οι διαδηλωτές των σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, διεκδικώντας την προστασία της ζωής των ναυτεργατών έναντι της κερδοφορίας των εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε συμβολικές ενέργειες, πετώντας «ματωμένα» δολάρια και αναγράφοντας με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».

Ναυτεργάτες: Στις «πύλες της κόλασης» οι συνάδελφοί τους

Οι ναυτεργάτες κατήγγειλαν τη στάση της κυβέρνησης και των εφοπλιστών, κάνοντας λόγο για εγκλωβισμό συναδέλφων τους σε «πύλες της κόλασης» και απαιτώντας τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό τους με ευθύνη των αρμοδίων.

Διαβάστε ακόμα: Απίστευτα νούμερα δίνει ο ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή: 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες αποκλεισμένοι

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, η αποστολή πλοίων σε εμπόλεμα μέτωπα συνιστά ένα «πολεμικό μακελειό» στο οποίο αρνούνται να συμμετάσχουν, αναφέρει το Orange Press Agency.

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, Αποστόλης Κυπραίος, και ο Μάρκος Μπεκρής επέκριναν την απουσία εκπροσώπων των εφοπλιστών από την προγραμματισμένη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι είχε ζητηθεί θεσμικά από το σωματείο. Στις ομιλίες τους τόνισαν ότι ο κίνδυνος για τους ναυτεργάτες είναι δυσανάλογος, αναφέροντας ενδεικτικά ότι τα ημερήσια ναύλα στα δεξαμενόπλοια έχουν φτάσει τις 500.000 ευρώ, τη στιγμή που τα πληρώματα μετρούν ήδη απώλειες.

Η κινητοποίηση συνεχίστηκε με μοτοπορεία προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου κατέθεσαν σχετικό ψήφισμα. Εκεί, ο πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Άγγελος Γαλανόπουλος, και ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Γιώργος Καλαμαράς, κάλεσαν σε κλιμάκωση του αγώνα, επιμένοντας στο αίτημα να μην αποστέλλεται κανένα πλοίο σε επικίνδυνες ζώνες.