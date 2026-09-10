Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη: Ερευνάται αν είναι ανθρώπινα τα οστά στη δεύτερη σακούλα

Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη ύστερα από τον εντοπισμό της δεύτερης σακούλας με οστά. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν είναι ανθρώπινα ή όχι.
Η αστυνομία ενημερώθηκε από πολίτη και έφτασε στο σημείο για να παραλάβει το μακάβριο εύρημα.
Όπως ενημερώνει η ΕΡΤ, εντοπίστηκε μία σακούλα μικρού μεγέθους, η οποία στο εσωτερικό της είχε τα οστά, τυλιγμένα σε προβιά.
Η μαύρη σακούλα βρέθηκε απέναντι από πολυκατοικία, περί τα 400 μέτρα από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας», όπου βρέθηκαν τα πρώτα οστά.
Σε αντίθεση με το πρώτο εύρημα, τα συγκεκριμένα οστά δεν έμοιαζαν εμφανώς ανθρώπινα. Για τον λόγο αυτό, θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί σε τι είδος ανήκουν.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει την προέλευση των οστών και να δείξει εάν το νέο εύρημα συνδέεται με την υπόθεση.
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