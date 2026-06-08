Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια: Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια, καθώς δεκάδες ακόμη, έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν εγκυμονεί κίνδυνος για ισχυρότερη δόνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών «χτύπησε» το σημείο, που βρίσκεται 80 λμ. από την Αττική, ενώ και ακολούθησε και δεύτερος, 5,2 ρίτχτερ, αφήνωντας σοβαρές ζημιές.

Ο σεισμολόγος Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο Open, δήλωσε αναφορικά με την ακολουθία των σεισμών ότι, το πρωί της Δευτέρας στις 05:00, καταγράφηκε σεισμός 4,1 ρίχτερ, και ακολούθησαν μικρότεροι σεισμοί.

«Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Έχω την πεποίθηση ότι πάμε σε μικρότερα μεγέθη. Βεβαίως η περιοχή, με βάση τα ιστορικά φαινόμενα, και τους σεισμούς το 2023, αλλά και με βάση τα γεωλογικά δεδομένα, βλέπουμε ότι η περιοχή δεν μπορεί να δώσει περισσότερο από 5,3 ρίχτερ με 5,4.

Από εκεί και πέρα οι πιθανότητες για μεγαλύτερο είναι ελάχιστες. Υπαρκτές, αλλά ελάχιστες», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Αν, δεδομένων των ρηγμάτων, ένας σεισμός, μπορεί να τα ενεργοποιήσει, ο ειδικός σημείωσε: «Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί ο σεισμός, των 5 βαθμών δεν είναι ικανός να ενεργοποιήσει μεγάλα ρήγματα. Και θα πρέπει να πούμε, ακόμη μια φορά, ότι το 6 (ρίχτερ) από το 5 είναι 30 φορές μεγαλύτερος. Συνεπώς οι μεγάλες τεκτονικές δομές στην περιοχής, είναι πολύ δύσκολο να ξυπνήσουν μετά από έναν τέτοιο σεισμό», δήλωσε.

Εκτεταμένες οι ζημιές μετά τον σεισμό στην Εύβοια

Δύο κλιμάκια από τεχνικούς αναλαμβάνουν από στιγμή σε στιγμή τους χαρακτηρισμούς των ζημιών (πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο) τόσο στη Δαφνούσα όσο και στο Προκόπι όπου έχουν υποστεί ζημιές 15 σπίτια.

Ζημιές σε σπίτι από τον πρόσφατο σεισμό (7/6/2026) στην Εύβοια | Eurokinissi

Σεισμός στην Εύβοια | EUROKINISSI

Ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια | Facebook/Sterea economy

Οι αυτοψίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Το «παρών» στο σημείο, θα δώσει και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Παύλος Μαρινάκης: Μέτρα στήριξη στους σεισμόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας

Ο Παύλος Μαρινάκης, προανήγγειλε μέτρα στήριξης στους σεισμόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, σημειώνοντας ότι στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.

Όπως τόνισε, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, ενώ χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθύμισε ακόμη ότι από την αρχή του έτους έως και τις 7 Ιουνίου έχουν επιβληθεί 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στην απόφαση για αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αύξηση 28%, μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου. Όπως είπε, η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας ότι το ιδιωτικό χρέος της χώρας αντιστοιχεί πλέον στο 94,5% του ΑΕΠ, έναντι 121,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει περιοριστεί στο 3,3%, από 48,5% το 2016. Παράλληλα, μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις οφειλών ύψους 6,8 δισ. ευρώ.