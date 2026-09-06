Τανάγρα: Στο μικροσκόπιο τα βίντεο πριν τη συντριβή των Phantom - Γιατί δεν πήρε ύψος μετά τη μοιραία στροφή

Στο μικροσκόπιο της επιτροπής διερεύνησης έχουν μπει τα βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης του F-4 Phantom στην Τανάγρα, καθώς οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι ερευνητές συγκεντρώνουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στρατιωτικές πηγές να επισημαίνουν ότι όσο περισσότερα δεδομένα αξιοποιηθούν τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τον θάνατο των δύο έμπειρων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flying Week, πριν την κρίσιμη δεξιά στροφή που θα επανέφερε το αεροσκάφος σε ευθεία με τον διάδρομο σε πολύ χαμηλό ύψος και υψηλή ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης: Συντριβή Phantom: Κομβικός ο διάλογος των πιλότων - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης

Ακριβώς σε αυτή τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom έχασε απότομα ύψος. Οι ερευνητές εξετάζουν συντρίμμια, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες που στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Θλίψη και πένθος για τον χαμό των πιλότων

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τον Πύργο, τόπο καταγωγής του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα παιδί 5 ετών. Ανείπωτη θλίψη και στα Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, που ετοιμαζόταν να βαφτίσει την κόρη του. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βούτσης τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, ενώ φίλοι και συγγενείς μιλούν για δύο αφοσιωμένους οικογενειάρχες και άριστους χειριστές.

Οι δύο πιλότοι, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στον τύπο του Phantom και εξειδίκευση στη δίωξη και βομβαρδισμό, έχασαν τη ζωή τους λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης. Χιλιάδες θεατές έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, βλέποντας το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να πέφτει μέσα σε πυκνό μαύρο καπνό.

Διαβάστε επίσης: Η απογείωση και οι τελευταίες δραματικές στιγμές του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα

Τμήμα του Phantom καρφώθηκε σε εργοστάσιο στα Οινόφυτα, ενώ συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, με τον καπνό να δυσχεραίνει την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 14:55, το αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 177 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο αξιωματικών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ πολιτικός κόσμος και θεσμικοί φορείς εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη.