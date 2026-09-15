Τέμπη: «Δεν ήρθα να πω τον πόνο μου αλλά να ζητήσω δικαιοσύνη» - Η κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη

Με άλλη μια κατάθεση συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών συνεχίστηκε η 30η συνεδρίαση στη δίκη, με τον Παύλο Ασλανίδη να ανεβαίνει στο βήμα.

«Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου. Ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη», τόνισε στην κατάθεσή του ο πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη και πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

Η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων.

Θετικά απάντησε εργαστήριο της Ολλανδίας για τις εκταφές

Ο κ. Ασλανίδης μίλησε και για την ανακριτική έρευνα και τις απορρίψεις των αιτημάτων του, μεταξύ των οποίων το αίτημα της εκταφής. «Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε τέσσερις απορρίψεις. Ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνιση, ιστολογικές. Δεν ζητήσαμε έκταση ούτε για το παράνομο φορτίο ούτε εξωγήινους. Τελικά έγινε δεκτή, ακόμη περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία, και αναμένεται να το προπληρώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης», τόνισε.

«Εγώ ξέρω ότι ο γιός μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Γιατί κάποια ήταν ζωντανά» κατέθεσε επίσης ο κ. Ασλανίδης

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Στη κατάθεσή του ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, που έχασε τη ζωή της, ταξιδεύοντας στο πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, μίλησε για ελλιπή συστήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αλλά έκανε λόγο και για έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας, υπό την έννοια της απουσίας μιας οργανωμένης επιτροπής, που να ασχολείται με τη διαχείριση του ρίσκου σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας.

«Kατέστρεψαν την ζωή του παιδιού»

Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Νωρίτερα, κατέθεσε ο πατέρας της Φραντζέσκας Μπέζα, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ανεβαίνοντας στο βήμα του μάρτυρα στάθηκε στο πόσες πολλές από τις θέσεις των 36 κατηγορουμένων ήταν άδειες. «Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τόσες καρέκλες άδειες» είπε, σύμφωνα με το larissanet.gr.

«Kατέστρεψαν την ζωή του παιδιού μου και των υπολοίπων. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε ποιος σκοτώθηκε, ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα του «όσοι έχουν θέσεις ευθύνης να χάσουν τον ύπνο τους μη γίνει στραβή. Να σκέφτονται αυτοί που είναι ζωντανοί να μην έχουν την ίδια μοίρα».

Σε ερώτηση του συνηγόρου του κ. Αντώνη Ψαρόπουλου, σχετικά με τους κατηγορούμενους, απάντησε πως «στα μάτια μου η βεντάλια θα έπρεπε να είναι πιο απλωμένη».

Στο βήμα, στη συνέχεια, ανέβηκε ο αδελφός της θανούσης, Νικόλαος- Ανδρέας Μπέζας, ο οποίος ζήτησε «να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου στα τελευταία λεπτά της ζωής της».

«Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία; Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά; Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία».

Για το σκέλος των παρεμβάσεων στον χώρο της σύγκρουσης, διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν ένας τόπος που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι να αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο;» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας.

«Η Φραντσέσκα είναι στην καρδιά μου. Μου λείπει αφόρητα» κατέθεσε συναισθηματικά φορτισμένος ο κ. Μπέζας πριν ανέβει στο βήμα η μητέρα του θύματος, Φωτεινή Κοκάλα.

«Ήμουν μία χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Επέζησε της σύγκρουσης και αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ήταν εδώ» κατέθεσε εκείνη.