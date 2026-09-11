Τέμπη: «Δεν υποχωρούμε, δεν ξεχνάμε» - Η ανακοίνωση των συγγενών των θυμάτων για την επανέναρξη της δίκης

Την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα, απαιτεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μέσα από νέα ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή (11/09), μετά την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

«Μετά την ολοκλήρωση των δικονομικών ζητημάτων των πρώτων 25 δικασίμων, το Δικαστήριο προχώρησε στην έναρξη των καταθέσεων των πρώτων μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Στο βήμα ανέβηκαν μέλη των οικογενειών των θυμάτων, τα οποία εισέφεραν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, την απαράδεκτη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, τις αλλοιώσεις στον χώρο του εγκλήματος, καθώς και για τα σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά σχετικά με την προκληθείσα πυρκαγιά και τα ηχητικά ντοκουμέντα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών:

«Με την ολοκλήρωση των πρώτων τριών συνεδριάσεων (7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της.

Μετά την ολοκλήρωση των δικονομικών ζητημάτων των πρώτων 25 δικασίμων, το Δικαστήριο προχώρησε στην έναρξη των καταθέσεων των πρώτων μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Στο βήμα ανέβηκαν μέλη των οικογενειών των θυμάτων, τα οποία εισέφεραν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, την απαράδεκτη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, τις αλλοιώσεις στον χώρο του εγκλήματος, καθώς και για τα σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά σχετικά με την προκληθείσα πυρκαγιά και τα ηχητικά ντοκουμέντα.

Παράλληλα, από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας κατατέθηκαν καίρια αιτήματα για τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των επικοινωνιών και των ψηφιακών δεδομένων του σταθμάρχη, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν αλλοιώσεων στα καταγραφικά.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 δηλώνει για ακόμη μία φορά δυναμικά την παρουσία του. Είμαστε και θα παραμείνουμε παρόντες, εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, παρακολουθώντας στενά κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Δεν υποχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων, την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.2.2023»