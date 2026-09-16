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«Τι να κάναμε να μπαίναμε από το μπαλκόνι;»: Οι δηλώσεις Πατούλη για τους ελέγχους στο ιατρείο του Κολωνακίου

Ο Γιώργος Πατούλης τοποθετείται για τους ελέγχους του ΙΣΑ, τα εξαφανισμένα μηχανήματα και την αδυναμία πρόσβασης χωρίς ραντεβού.

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Γιώργος Πατούλης
Γιώργος Πατούλης | Glomex / ant1
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Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Πατούλης, τοποθετήθηκε αναλυτικά σχετικά με τις επισκέψεις των ελεγκτικών κλιμακίων του Συλλόγου στο επίμαχο ιατρείο, καθώς και για το γεγονός ότι δεν είχαν εντοπιστεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, ο ΙΣΑ είχε πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις ελέγχους, ο πρώτος έγινε το 2013 στο πλαίσιο της αδειοδότησης, ακολούθησε ένας το 2024, δύο το 2025, ενώ είχε προγραμματιστεί ακόμη ένας για το 2026.

Απαντώντας στο αν οι έλεγχοι γίνονταν κατόπιν συνεννόησης, ο  Πατούλης αποκάλυψε πως μία επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν διαθέτουν εξουσίες διωκτικών αρχών ώστε να επιβάλουν την είσοδό τους σε έναν χώρο. Αναφορικά με τον εξοπλισμό που δεν βρέθηκε, ο πρόεδρος του Συλλόγου σχολίασε πως «τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω», δικαιολογώντας έτσι το πώς ξέφυγαν από την προσοχή των κλιμακίων.

Παράλληλα, ο Πατούλης διαβεβαίωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παραδέχθηκε ανοιχτά ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν υπήρχαν ευθύνες και από την πλευρά του Συλλόγου σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι για τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς υπήρχαν μόνο προφορικές αναφορές και όχι επίσημες έγγραφες καταγγελίες.

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