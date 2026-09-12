Θάνατος Μαζωνάκη: Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου - Ερωτήματα για το πότε καθαρίστηκε ο χώρος

Νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των Αρχών για τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του. Μέσα από φωτογραφικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες του προσωπικού, καταγράφεται λεπτό προς λεπτό η άφιξη του τραγουδιστή, η κατάσταση της υγείας του, αλλά και οι αμφιλεγόμενες κινήσεις που ακολούθησαν.

Το φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» αποκαλύπτει ότι ο χώρος όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής είχε καθαριστεί πλήρως πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον ακριβή χρόνο του καθαρισμού και, κυρίως, για το αν η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη εκεί σε κατάσταση κατάρρευσης.

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Οι καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου

Από την πλευρά τους, οι υπάλληλοι υποστηρίζουν ότι ενήργησαν βάσει ρουτίνας. Η γραμματέας του ιατρείου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη.

Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο». Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, η νοσηλεύτρια που ανέλαβε τον καθαρισμό μαζί με μια συνάδελφό της, κατέθεσε: «Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας εκάστοτε ασθενούς».

Παράλληλα, οι καταθέσεις των εργαζομένων για τα όσα προηγήθηκαν της παρέμβασης του ΕΚΑΒ, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αντιφάσεις ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Η πρώτη γραμματέας εξήγησε πως η κράτηση είχε γίνει απευθείας με τη γιατρό από τη Δευτέρα και σημείωσε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήρθε στην ώρα του, αλλά περίπου στις 14:00 με 14:30. Τον είδα όταν μπήκε από την κεντρική είσοδο και του είπα "Καλησπέρα, καλώς ήρθατε!".

Με χαιρέτησε και έκατσε στο σαλόνι υποδοχής για περίπου δέκα λεπτά. Μετά τον παρέλαβε η γιατρός και κινήθηκαν μαζί προς κάποιο γραφείο. Δεν γνωρίζω αν μπήκε μαζί του στο γραφείο της ή αν εισήλθε απευθείας στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση».

Αντίθετα, η τεχνολόγος του εργαστηρίου τοποθετεί την άφιξή του πολύ αργότερα, αναφέροντας: «Ο Μαζωνάκης έφτασε στις 15:30. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.

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Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του, μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές. Ενώ έκανε ήδη τη θεραπεία με τη γιατρό, μπήκε στο δωμάτιο και ο γιατρός και αργότερα κατέφθασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ».

Η δεύτερη γραμματέας έδωσε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για την εξωτερική του εικόνα, εστιάζοντας σε έναν τραυματισμό στο πρόσωπο: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν τον είδα, φαινόταν αποπροσανατολισμένος. Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και νομίζω ότι είχε ένα σημάδι στο πρόσωπό του. Μιλούσε κανονικά και είχε κανονική ενέργεια. Δεν μου φάνηκε αδύναμος. Μας μίλησε και ήταν χαμογελαστός».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Όταν ήρθε ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δε θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν. Μπήκε αμέσως στο γραφείο της γιατρού. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο, ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν εκεί. 45 λεπτά περίπου αργότερα και αφού ο κατηγορούμενος γιατρός μπαινοέβγαινε στο γραφείο εξέτασης, μου ζητήθηκε να καλέσω το ΕΚΑΒ».

Η κατάσταση στο ιατρείο μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου περιγράφεται ως τεταμένη, με τη διοίκηση να προχωρά σε αιφνίδιες ενέργειες. Όπως αποκάλυψε μία εκ των γραμματέων: «Το βράδυ ενημερώθηκα από την άλλη γραμματέα, να ακυρώσω όλα τα ραντεβού για την επόμενη μέρα και μου έστειλε λίστα με τα ονόματα των πελατών και τους ενημέρωσα. Μου είπε ότι το ιατρείο θα παραμείνει κλειστό την επόμενη ημέρα, με εντολή των ιατρών. Στις 08:00 ο γιατρός με κάλεσε και μου ζήτησε να πάω στο ιατρείο να παραλάβω κάποια έγγραφα και να τα παραδώσω στον δικηγόρο του».

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Θάνατος Μαζωνάκη: «Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ»

Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του δικηγόρου της οικογένειάς του, Χαράλαμπου Λυκούδη, στον ΑΝΤ1, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 14:12 το μεσημέρι και εργαζόταν αδιάλειπτα επί 42 λεπτά έως τις 14:54, καταρρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς των θεραπόντων ιατρών πως ο τραγουδιστής δεν πρόλαβε τελικά να υποβληθεί στη θεραπεία, ενώ την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί τόσο η καθυστέρηση του γιατρού να καλέσει το ΕΚΑΒ –το οποίο ειδοποιήθηκε τελικά στις 16:21– όσο και τα στοιχεία της δικογραφίας που αποκαλύπτουν πως ο ηλεκτρονικός φάκελος του καλλιτέχνη διαγράφηκε οριστικά, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης του χώρου του ιατρείου.