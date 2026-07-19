Θερινές εκπτώσεις: Το ωράριο για τα ανοιχτά καταστήματα - Απεργούν πανελλαδικά οι ιδιωτικοί υπάλληλοι

Ανοιχτά θα μπορούν να παραμείνουν σήμερα Κυριακή 19/7, τα εμπορικά καταστήματα, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή για τις θερινές εκπτώσεις. Η λειτουργία τους είναι προαιρετική, οπότε οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν το ωράριο κάθε καταστήματος που τους ενδιαφέρει.

Το γενικό πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι μπορούν να προτείνουν διαφορετικό ωράριο.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Θερινές εκπτώσεις - Ελπίδες για αναζωογόνηση του τζίρου

Οι εμπορικές επιχειρήσεις προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει ώθηση στην αγορά, σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, πάντως, ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

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Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στις αγορές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δημοφιλείς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση από 2% έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πανελλαδική απεργία με φόντο τις θερινές εκπτώσεις

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων