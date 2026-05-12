Το τοστ της οργής: Όταν η Super Κική γνώρισε τη Βίκη Σταμάτη στις φυλακές

Η Super Κική έδωσε μια συνέντευξη στον YouTuber/Ευρωβουλευτή Φειδία. Πρόκειται για μια κουβέντα που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, στην οποία η δημοφιλής περσόνα των social έδειξε κάπως πιο «σοφή» και κατασταλαγμένη και χορτασμένη από την επιτυχία των social media. Αυτό που μας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον, ήταν η επιθυμία της να αφηγηθεί όσα έζησε στις φυλακές σε πολύ νεαρή ηλικία. Η Κική αναφέρθηκε στα περιστατικά κακοποίησης που συμβαίνουν μέσα σε ένα κελί όταν σβήσουν τα φώτα («ακόμα και ΑΜΕΑ το κάνουν»), μίλησε και με πολλή αγάπη για τη συγκρατούμενη της, που έμαθε ελληνικά από τις καθημερινές τους συζητήσεις. Υπήρχε όμως κι ένα σημείο σουρεαλιστικό, η γνωριμία της με την Βίκυ Σταμάτη, τη σύντροφο του πολιτικού - που βρέθηκε στην φυλακή ύστερα από σκάνδαλο υπεξαιρέσεων - Άκη Τσοχατζόπουλου.

Η Σταμάτη βίωσε επίσης τη ζωή πίσω από τα σίδερα της φυλακής και γνώρισε τη Super Κική. Η μεταξύ τους επικοινωνία μοιάζει σχεδόν αστεία. Η Κική αναφέρθηκε σε διάφορες «κούρες ομορφιάς» που έκανε η Σταμάτη, αλείφοντας με μέλι τα χέρια της, αλλά και για τη στιγμή που κατά λάθος ανακάλυψε πώς είχε κρύψει στο ψυγείο της ένα σωρό φαγητά, ενώ οι συγκρατούμενες της έτρωγαν «φακές χωρίς λάδι και λίγο λευκό τυρί» και πεινούσαν πολύ. Μεταξύ άλλων, η Σταμάτη έκρυβε στο ψυγείο της ένα είδος πολυτελείας για τα δεδομένα της φυλακής, ένα τοστ ζαμπόν τυρί. Ευτυχώς που αυτή η συμβίωση δεν κράτησε πολύ.