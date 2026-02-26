Ζάκυνθος: «Πήραμε βουλευτή για την αεροδιακομιδή, οι γιατροί απορούν πώς επιβίωσε το μωρό» λέει η μητέρα

Η Ανδριάννα Γεωργιοπούλου, μητέρα του βρέφους, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας με μηνιγγίτιδα, ενημέρωσε για το πώς έφτασε το παιδί στο χείλος του θανάτου, όπως την ενημέρωσαν οι γιατροί, λόγω της κατάστασης που συνάντησε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου.

Η μητέρα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως το μωρό εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα το πρωί του Σαββάτου (21/02) και μέχρι το μεσημέρι είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του και ο ιδιώτης παιδίατρός τους, της είπε να πάει στο νοσοκομείο.

Εκεί, «πήραν αίμα στα επείγοντα και χάθηκε και ένα μπουκαλάκι δείγματος, ενώ περιμέναμε 1,5 ώρα». Η παιδίατρος, όπως είπε, «ήταν σε εφημερία, αλλά μέσω τηλεφώνου. Έδινε οδηγίες στη νοσοκόμα της παιδιατρικής».

Παρότι η κατάσταση του παιδιού χειροτέρευε συνεχώς, «η παιδίατρος διαβεβαίωνε, από το τηλέφωνο, ότι έχει ιογενή λοίμωξη και θα πάρει αντιβίωση».

Η οικογένεια επικοινωνούσε συνεχώς με ιδιώτες παιδιάτρους, που συμβούλευσαν να φύγουν αμέσως για την Πάτρα. «Μείναμε στο νοσοκομείο Ζακύνθου και αφού δεν είχαμε παιδίατρο να το δει εκεί, εξωτερικοί παιδίατροι μου είπαν να φύγουμε».

Η μητέρα αποκάλυψε, μάλιστα, πως αναγκάστηκαν να επικοινωνήσουν με βουλευτή για να κινηθεί η διαδικασία και να γίνει αεροδιακομιδή.

«Καλέσαμε βουλευτή για να δώσει εντολή για την αεροδικομιδή. Ποιος άλλος μπορεί να δώσει εντολή να εισέλθει ιδιωτικός παιδίατρος στο νοσοκομείο για να με συνοδεύσει να πάω στο αεροδρόμιο;»

Σχετικά με τα όσα λέγονται περί αναρρωτικής της παιδιάτρου, η ίδια εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στο νοσοκομείο, ενημερώθηκε πως είναι σε εφημερία. «Εμείς δεν ενημερωθήκαμε (σ.σ. για αναρρωτική), μας είπαν ότι είναι σε εφημερία» είπε, ειδικότερα.

Οι γιατροί στην Πάτρα, όπως συμπλήρωσε, είπαν στην οικογένεια πως το παιδί κινδύνευσε άμεσα. «Ο γιατρός μας λέει πως δεν ξέρει πώς είναι το παιδί ζωντανό».

Καταλήγοντας, η μητέρα ενημέρωσε πως το μωρό έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά παραμένει στη ΜΕΘ.