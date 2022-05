Ζακ Κωστόπουλος: «Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση για την αθώωση των αστυνομικών» - Αυλαία στη δίκη με ένταση και δύο καταδίκες

Αυλαία έπεσε στη δίκη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου με τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη να τους επιβάλει την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της 10ους κάθειρξης αφού κρίθηκαν ένοχοι για την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία (σσ: παράλληλη αυτουργία, χωρίς συναπόφαση, αλλά με συνεκτέλεση). Για την υπόθεση αθωώθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί ενώ δεν έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας για μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να μη χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση του μεσίτη και του κοσμηματοπώλη. Ετσι ο πρώτος οδηγείται στη φυλακή ενώ ο δεύτερος λόγω ηλικίας θα εκτίσει την ποινή του κατ´ οίκον. Η δικηγόρος της οικογένειας Κωστοπούλου Αννυ Παπαρούσσου είπε στην ΕΡΤ πως δεν μπορεί να μπορεί να ασκηθεί έφεση για την απόφαση. Η μόνη δυνατότητα είναι να υποβληθεί αίτηση στον εισαγγελέα για να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της απόφασης, που ελήφθη κατά πλειοψηφία (4-3) καθώς η πρόεδρος και οι δύο ένορκοι είχαν την άποψη πως θα πρέπει να καταδικαστούν για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

«Έχουμε δει την αγριότητα που έγινε η σύλληψη του ημιθανούς Ζαχαρία Κωστόπουλου», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ η κ. Παπαρρούσου. «Η ζωή του Ζαχαρία Κωστόπουλου επλήγη από πολλούς και ο 33χρονος κατέληξε αμέσως μετά η βίαιη συμπεριφορά των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν κάθε δυνατότητα να διαγνώσουν την κατάσταση της υγείας του», πρόσθεσε. «Ναι μεν τέθηκε η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή στους δύο πολίτες κατηγορούμενους (μεσίτη και κοσμηματοπώλη) αλλά έχουν απαλλαγεί οι τέσσερις αστυνομικοί που βιαιοπράγησαν και το αιτιολογικό της απόφασης αυτής θα το δούμε όταν καθαραγογραφεί. Αυτή τη στιγμή είχαμε την απαγγελία της απαλλακτική απόφασης», διευκρίνισε η δικηγόρος.

Ζακ Κωστόπουλος: Ενταση μετά την ανακοίνωση των ποινών

Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, μέλη του ακροατηρίου φώναξαν συνθήματα για τον Ζακ Κωστόπουλο ενώ δεν έλειψαν και εντάσεις με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Κατά την έξοδό της, η οικογένεια Κωστόπουλου εξέφρασε την αγανάκτησή της ως προς την ετυμηγορία. Ο πατέρας του Ζακ Κωστόπουλου υποστήριξε από την πλευρά του ότι: «Το κράτος δικαίου είναι ανέκδοτο» ενώ η γιαγιά του ανέφερε: «Έλεος. Περιμέναμε κάτι καλύτερο».

Παρούσα στη δικαστική αίθουσα ήταν και η Μάγδα Φύσσα, δηλώνοντας την αλληλεγγύη της στην οικογένεια Κωστόπουλου ενώ με την εκφώνηση της απόφασης δημιουργήθηκε ένταση. «Ντροπή, ξεφτίλες» ακούστηκε, με την οικογένεια Κωστόπουλου και τη Μάγδα Φύσσα να αντιδρούν στην απόφαση και την πρόεδρο να ζητά να περάσουν έξω αλλιώς θα υπάρξουν συλλήψεις για διατάραξη.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης η μητέρα του Παύλου Φύσσα ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των ειδικών φρουρών, Σταύρο Μαυροειδάκο, ενώ και οι δύο βρίσκονταν εντός της αίθουσας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν η Μάγδα Φύσσα βρέθηκε μεταξύ των ατόμων που απωθήθηκαν με ασπίδες από την αίθουσα.

Εκτός του δικαστηρίου η Μάγδα Φύσσα είπε απευθυνόμενη στους αστυνομικούς: «Μπράβο παιδιά. Τα καταφέρατε για άλλη μια φορά. Μπράβο. Τι να πω… Πόσο ξεφτίλες μπορείτε να γίνεται για 600 ευρώ; Πόσο ξεφτίλες; Ντροπή σας. Από φονιάδες μέχρι ξεφτιλισμένοι». Το ξέσπασμα της κατεγράφη σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media. Η Μάγδα Φύσσα έδωσε το «παρών» και σε άλλες δικάσιμους για την υπόθεση, ούσα αλληλέγγυα στην οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου.

Η Μάγδα Φύσσα ξεσπά μετά την αθώωση των αστυνομικών. pic.twitter.com/XyutpQuj2A — Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης (@litsardakis) May 3, 2022

Ζακ Κωστόπουλος: Τον σκέφτομαι στον ουρανό να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού

Η Ελένη Κωστοπούλου, μητέρα του Ζακ, σε μία δήλωση «ποταμό» μοιράζεται τις σκέψεις της. Οπως αναφέρει, σκέφτεται τον κοσμηματοπώλη που θα είναι εγκλωβισμένος στο σπίτι του όπως «το παιδί μου στο κατάστημά του» και θα επιχειρεί να εξηγήσει στα εγγόνια του γιατί ο παππούς δεν μπορεί να πάει βόλτα μαζί τους. Η κυρία Κωστοπούλου σκέφτεται τον μεσίτη να προσπαθεί να εξηγεί στις φυλακές «πως κλωστούσε ανήλεα έναν άνθρωπο "για να προστατέψει το πλήθος" που κατέγραφε τις εγκληματικές του πράξεις, για να τις πουλήσουν μετά και να βγάλουν κανένα φράγκο».

«Σκέφτομαι τους "αθώους" αστυνομικούς να προσπαθούν να εξηγήσουν στις οικογένειες τους πως η δουλειά τους είναι να συλλαμβάνουν παραβάτες του νόμου, αλλά και να χτυπούν, να κλωτσούν και να σέρνουν στο πεζοδρόμιο έναν τραυματισμό άνθρωπο και να τον αφήνουν να πεθαίνει μπροστά τους ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στο άλλον» συνεχίζει η κυρία Κωστοπούλου. Οσο για τον γιο της, τον Ζακ, τον σκέφτεται «ψηλά στον ουρανό να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού και αυτό να κολλάει και να μη ξεπλένεται με τίποτα» και τονίζει πως «θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever and ever».

Ολόκληρη η δήλωση της Ελένης Κωστοπούλου:

«Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα για την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Ζακ. Δεν θα σας εκφράσω τι αισθάνομαι αλλά θα σας περιγράψω τι σκέφτομαι.

Σκέφτομαι τον κοσμηματοπώλη, το Δημόπουλο. Τον σκέφτομαι στο σπίτι του εγκλωβισμένο, όπως το παιδί μου στο κατάστημα του, να προσπαθεί να εξηγήσει στα εγγόνια του γιατί ο παππούς δεν μπορεί να πάει βόλτα μαζί τους.

Σκέφτομαι τον μεσίτη, το Χορταριά, να προσπαθεί να εξηγήσει στους συγκρατούμενους του στη φυλακή πως κλωστούσε ανήλεα έναν άνθρωπο “για να προστατέψει το πλήθος” που κατέγραφε τις εγκληματικές του πράξεις, για να τις πουλήσουν μετά και να βγάλουν κανένα φράγκο.

Σκέφτομαι στους “αθώους” αστυνομικούς να προσπαθούν να εξηγήσουν στις οικογένειες τους πως η δουλειά τους είναι να συλλαμβάνουν παραβάτες του νόμου, αλλά και να χτυπούν, να κλωτσούν και να σέρνουν στο πεζοδρόμιο έναν τραυματισμό άνθρωπο και να τον αφήνουν να πεθαίνει μπροστά τους ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στο άλλον.

Σκέφτομαι το Ζακ ψηλά στον ουρανό να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού και αυτό να κολλάει και να μη ξεπλένεται με τίποτα.

Θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever and ever.

Η μαμά του

Ελένη Κωστοπούλου».