Το αδύνατο «ζογκλερικό» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Εθνικά συμφέροντα και φιλία των ΗΠΑ δοκιμάζονται

Είναι δύσκολο να μην νιώσεις την ελάχιστη συμπάθεια για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τις ώρες που ο κόσμος φαίνεται να τον βάζει στη μέση του πιο απίθανου νούμερου γεωπολιτικής «ισορροπίας».

Το έκτακτο διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου προς τον λαό του νωρίτερα σήμερα (21/11), αντικατοπτρίζει την αδύνατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αυτή ενός «ζογκλέρ» που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο επίπονες αποφάσεις.

Από τη μία πλευρά, υπογράμμισε τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται και άφησε να εννοηθεί ότι η αποδοχή του «ειρηνευτικού σχεδίου» των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με απώλεια της αξιοπρέπειας της χώρας του.

Ζελένκσι: Τον καλούν να γίνει ο «κλόουν»

Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι είπε πως ούτε οι εναλλακτικές λύσεις ήταν ελκυστικές: η απώλεια των ΗΠΑ ως βασικού εταίρου και η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης επίθεσης της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πιο σκληρού χειμώνα μέχρι στιγμής, αναφέρει το BBC.

Διαβάστε επίσης: Νέα μαζική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη: 25 άτομα στο νοσοκομείο

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν απέρριψε το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ και δεσμεύτηκε να εργαστεί αδιάκοπα για να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της χώρας του.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει ήδη λάβει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, διατεινόμενος πως δεν έχει έρθει ακόμα σε διάλογο με τον Αμερικανό πρόεδρο, και πως το Κίεβο αντιτίθεται στο κείμενο του σχεδίου.

Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι νομίζουν ότι θα υποστούμε ήττα»

«Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτική λύση, αλλά οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν».

Διαβάστε επίσης: «Άλλη έπρεπε να είναι η Μις Υφήλιος»: Η απάντηση διαγωνιζόμενης των καλλιστείων που τρέλανε το X

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη με την τρέχουσα δυναμική στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, η οποία οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Πούτιν, κατά το ΣΚΑΙ.

«Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να επιδείξει ευελιξία στην ουκρανική διευθέτηση» ανέφερε.

Αποκάλυψε ότι πρώτες πληροφορίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκαν πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, αλλά το σχέδιο του Τραμπ έχει πλέον επικαιροποιηθεί.

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υποστεί μια στρατηγική ήττα», δήλωσε ακόμα. Οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συναίνεση της Ουκρανίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, υποστήριξε.