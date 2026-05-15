Απέπλευσε νέος στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα

Άλλη μία προσπάθεια να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας και να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή που χειμάζεται από τον πόλεμο.

Σκάφη που ανήκουν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, που μεταφέρουν ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, αναχωρούν για τη Γάζα από το λιμάνι του Μαρμαρά στην Τουρκία - 14 Μαΐου 2026 | AP Photo/Murat Kocabas
Νέος στολίσκος αποτελούμενος από δεκάδες σκάφη απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Περί τα 50 σκάφη έλυσαν τους κάβους τους από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας το μεσημέρι της Πέμπτης (14/05) για να φτάσουν στην αποκλεισμένη, από το Ισραήλ, Γάζα.

Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της περιοχής, που κρατάει από την έναρξη του πολέμου. 

Η προηγούμενη προσπάθεια δεν είχε στεφθεί υπό επιτυχία καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν στους ακτιβιστές, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα.

«Περισσότερα από 50 σκάφη αναχώρησαν από την Μαρμαρίδα πριν από μία ώρα» ανακοίνωσε ένας από τους συντονιστές του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud (GSF). «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Γάζα» ενημέρωσε. 

Τα πλοία, όπως είπε, θα συναντηθούν σε διεθνή ύδατα με ακόμη τέσσερα ή πέντε σκάφη της Freedom Flotilla Coalition.

