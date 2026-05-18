Axios: Ο Τραμπ θεωρεί τη νέα πρόταση του Ιράν ανεπαρκή - Την Τρίτη σύσκεψη για τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ

Το Ιράν έχει υποβάλει μια επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για μια συμφωνία, σύμφωνα με το Axios.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναμένεται να συγκαλέσει την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Καταστάσεων την Τρίτη (19/5) για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

ΗΠΑ: Διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών» αν δεν αλλάξει θέση το Ιράν

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την τελευταία προσφορά του Ιράν, ότι «ο χρόνος τρέχει» και εάν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα πληγεί πολύ πιο σκληρά».Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική αντιπρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία έκδοση.

Ουσιαστικά αναφέρεται ότι το περιεχόμενο της νέας πρότασης περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα σχετικά με τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά καμία λεπτομερή δέσμευση σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση του υπάρχοντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες κυρώσεις πετρελαίου κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι καμία άρση των κυρώσεων δεν θα συμβεί «δωρεάν» χωρίς αμοιβαία δράση από το Ιράν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι το Ιράν έκανε μια νέα αντιπροσφορά, παρά τις πολύ μέτριες αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

