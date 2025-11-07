Αυτή είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο με περιουσία 470 δισ. δολάρια και 5 μεγάλες ομάδες

Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, όμως η θέση της πλουσιότερης οικογένειας ανήκει στην οικογένεια Γουόλτον.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η οικογένεια διαθέτει περιουσία που ξεπερνά τα 470 δισεκατομμύρια δολάρια και κατέχει μερικές από τις μεγαλύτερες αθλητικές ομάδες του πλανήτη.

Οι Γουόλτον είναι κληρονόμοι της αυτοκρατορίας Walmart, που μέσω της συγγένειας τους με τον μεγιστάνα των σπορ Σταν Κρένκι έχουν δημιουργήσει μια αθλητική και οικονομική υπερδύναμη.

Αν συνυπολογιστούν οι περιουσίες των μελών της οικογένειας Γουόλτον (συνολικά 449,8 δισ. δολάρια) και η περιουσία του γαμπρού τους Σταν Κρένκι (21,3 δισ. δολάρια), το αποτέλεσμα είναι μια οικογενειακή περιουσία 470,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό ξεπερνά το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών.

Το ξεκίνημα

Το ξεκίνημα της αυτοκρατορίας έγινε το 1962, όταν οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Γουόλτον άνοιξαν το πρώτο κατάστημα Walmart με σκοπό να προσφέρουν χαμηλές τιμές.

Σήμερα, η Walmart διαθέτει πάνω από 10.000 καταστήματα παγκοσμίως.

Παρά την αμύθητη περιουσία τους, τα μέλη της οικογένειας αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και κρατούν χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους στον αθλητισμό είναι τεράστιες.

Η «εξάπλωση» στον αθλητισμό

Το 2022, η οικογένεια αγόρασε την ομάδα του NFL Denver Broncos για το ποσό-ρεκόρ των 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον Γκρεγκ Πένερ, σύζυγο της εγγονής του Σαμ Γουόλτον, να αναλαμβάνει ρόλο CEO.

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ο Σταν Κρένκι, παντρεμένος με την Αν Γουόλτον, έχει δημιουργήσει τη δική του αθλητική αυτοκρατορία, η οποία περιλαμβάνει:

Arsenal (Premier League)

(Premier League) Los Angeles Rams (NFL)

(NFL) Denver Nuggets (NBA)

(NBA) Colorado Avalanche (NHL)

(NHL) Colorado Mammoth (NLL – National Lacrosse League)

Κάποιες από τις παραπάνω ομάδες ανήκουν τυπικά στην Αν Γουόλτον, γεγονός που διατηρεί τον έλεγχο εντός της οικογένειας.

Ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι Γουόλτον:

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes:

Ρομπ Γουόλτον & Οικογένεια – $123,8 δισ.

– $123,8 δισ. Τζιμ Γουόλτον & Οικογένεια – $121,2 δισ.

– $121,2 δισ. Άλις Γουόλτον – $112,5 δισ.

– $112,5 δισ. Λούκας Γουόλτον – $41,8 δισ.

– $41,8 δισ. Κρίστι Γουόλτον – $20,7 δισ.

– $20,7 δισ. Νάνσι Γουόλτον Λόρι – $16,6 δισ.

– $16,6 δισ. Αν Γουόλτον Κρένκι – $13,2 δισ.

– $13,2 δισ. Σταν Κρένκι – $21,3 δισ.

Συνολικά, οκτώ μέλη της οικογένειας βρίσκονται στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes, ενώ και οι επόμενες γενιές είναι ήδη εκατομμυριούχοι.

Παρότι η περιουσία τους έχει τις ρίζες της στη Walmart, σήμερα οι Γουόλτον επενδύουν στρατηγικά και σε άλλους τομείς – με τον αθλητισμό να αποτελεί βασικό τους πεδίο επιρροής.