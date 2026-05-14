Φιλοφρονήσεις και «νέα εποχή» στην ιστορική συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ αλλά τα «αγκάθια» παραμένουν

Ο Σι Τζινπίνγκ επιφύλασσε μια μεγαλοπρεπή υποδοχή στον Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη ημέρα μιας επίσκεψης που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών υπερδυνάμεων.

Η τιμητική φρουρά παρατάχθηκε έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού για να υποδεχτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με βολές και μπάντα που έπαιζε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο. Ο Τραμπ σταμάτησε δύο φορές για να χαιρετήσει μαθητές που τον επευφημούσαν κρατώντας κινεζικές και αμερικανικές σημαίες.

Καθώς έσφιγγε το χέρι του Σι, έσκυψε για να τον χτυπήσει φιλικά στον ώμο, σε μια κίνηση που φαινόταν να εκφράζει θερμή φιλία, επαινόντας τον οικοδεσπότη του.

«Είστε ένας σπουδαίος ηγέτης. Το λέω σε όλους», δήλωσε σε μια φαινομενικά αυτοσχέδια ομιλία. Αργότερα, κατά την επίσκεψή του στον Ναό του Ουρανού του 15ου αιώνα, παρατήρησε στους δημοσιογράφους ότι η Κίνα είναι όμορφη και στο δείπνο που ακολούθησε το βράδυ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως μια «πολύτιμη» ευκαιρία.

Ήταν μια αξιοσημείωτη μέρα, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχτισε την πολιτική του εικόνα υιοθετώντας σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα.

Το «αγκάθι» της Ταϊβάν το Πεκίνο ως «δεύτερη παγκόσμια πρωτεύουσα»

Όπως σχολιάζει το BBC, το Πεκίνο διοργάνωσε ένα θεαματικό σόου με σκοπό να κολακεύσει τον Τραμπ πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, για να αποδείξει ότι η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή στους επισκέπτες.

Ωστόσο, αμέσως μετά την έναρξη των συνομιλιών, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν σχόλια του Σι που κατέστησαν σαφές ότι οι εντάσεις σχετικά με την Ταϊβάν θα μπορούσαν να αποδειχθούν προκλητικές.

Αλλά η σχολαστική χορογραφία δεν ήταν μόνο προς όφελος του Τραμπ και των 30 στελεχών που τόν συνόδευαν. Ήταν επίσης μια επίδειξη δύναμης, την οποία το Πεκίνο γνωρίζει ότι θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλες τις ΗΠΑ και τον κόσμο.

«Είμαστε μάρτυρες μιας ιστορικής αλλαγής», ανέφερε ο Τζον Ντελούρι, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας της Asia Society, συνεχίζοντας:

«Διστάζω να αποδώσω υπερβολική σημασία σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής, αλλά η αμείλικτη άνοδος της Κίνας σε θέση όπου ανταγωνίζεται νόμιμα τις ΗΠΑ, αυτό συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Το Πεκίνο είναι πλέον η δεύτερη παγκόσμια πρωτεύουσα».

Η οικονομική δύναμη της

Ο πρόεδρος Σι επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν σταθερό παγκόσμιο ηγέτη, σε αντίθεση με έναν ευμετάβλητο πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεδομένου του μεγέθους της κινεζικής οικονομίας, πολλοί ηγέτες, όπως αυτοί των Καναδά, Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, έχουν προσέλθει στο Πεκίνο, πρόθυμοι να συνάψουν συμφωνία.

Το εμπόριο της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο έχει επεκταθεί από την πρώτη θητεία του Τραμπ, καθώς η χώρα προετοιμάστηκε για ακριβώς αυτό για το οποίο την είχε προειδοποιήσει: περισσότερους δασμούς.

Πέρυσι, η Κίνα επέδειξε την οικονομική και διπλωματική της δύναμη, απαντώντας στον Τραμπ με δασμολογικά αντίποινα και περιορίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών που είναι απαραίτητες για την προηγμένη μεταποίηση. Η Ουάσιγκτον κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι δασμοί μειώθηκαν.

Διαβάστε ακόμα: Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ: «Η αναγέννηση της Κίνας και το MAGA πρέπει να συμβαδίζουν για το παγκόσμιο καλό»

Ο Σι θα πιστεύει ότι έχει δείξει στις ΗΠΑ και στον κόσμο πόσο εξαρτημένοι είναι από την κινεζική μεταποίηση και τεχνολογία. Η Κίνα κατασκευάζει πλέον το ένα τρίτο των παγκόσμιων προϊόντων, επεξεργάζεται πάνω από το 90% των ορυκτών σπάνιων γαιών και παράγει περίπου το 60 έως 80% όλων των ηλιακών πάνελ, των ανεμογεννητριών και των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ενώ οι ανησυχίες σχετικά με το ιστορικό της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις σχέσεις της με καθεστώτα όπως της Μόσχας και της Πιονγιάνγκ παραμένουν, φαίνεται να έχουν επισκιαστεί, καθώς ο Τραμπ ανατρέπει την παγκόσμια τάξη. Κάποιοι θα το έβλεπαν αυτό ως ένδειξη ότι η ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της Κίνας.

Το Ιράν ως διαπραγματευτικό χαρτί

Η Κίνα σίγουρα θα αισθανθεί ότι έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις συνομιλίες, καθώς ο Σι αντιμετωπίζει έναν Τραμπ αποδυναμωμένο από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει ταράξει την παγκόσμια οικονομία και ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Πεκίνου για να ανοίξει ο ναυτιλιακός διάδρομος.

Το Πεκίνο και η Τεχεράνη διατηρούν σχέσεις επί δεκαετίες και η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν. Εάν ο Σι ωθήσει την Τεχεράνη προς το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτό μπορεί να τού δώσει ακόμη μεγαλύτερη επιρροή.

«Είναι προς το συμφέρον τους να επιλύσουν αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Fox News πριν από το ταξίδι. «Και ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο».

Όμως, η Κίνα θα θέλει κάτι σε αντάλλαγμα. Ο Σι έχει ήδη προειδοποιήσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο χώρες σε σύγκρουση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ να καθυστερήσουν ή να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, αν και η Ουάσιγκτον είναι νομικά υποχρεωμένη να παρέχει στο νησί τα μέσα για να αμυνθεί. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι στην Ταϊπέι θα παρακολουθούν αυτή τη σύνοδο κορυφής με νευρικότητα.

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τους δύο ηγέτες στον Ναό του Ουρανού αν είχαν συζητήσει για την Ταϊβάν, κανένας από τους δύο δεν απάντησε στην ερώτηση.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά, όταν η Μελάνια Τραμπ συνόδευε τον σύζυγό της, αυτή η επίσκεψη είναι εντελώς διαφορετική. Φαίνεται ότι το επίκεντρο βρίσκεται στην επιχειρηματική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ και ο επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όλοι τους παρόντες και στο επίσημο δείπνο.

Ο Τραμπ θα θέλει αυτή η αντιπροσωπεία να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς καλεί την Κίνα να ανοίξει τις πόρτες της σε περισσότερες αμερικανικές εταιρείες.

Το τι σημαίνουν όλα αυτά σε όρους συμφωνίας δεν είναι ακόμη σαφές, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες. Η δήλωση του Λευκού Οίκου ανέφερε μόνο ότι οι δύο πλευρές «συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας», συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά και των κινεζικών επενδύσεων σε αμερικανικούς κλάδους.

Όσον αφορά το Ιράν, πρόσθεσε ότι «και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» και ότι «το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίζει την ελεύθερη ροή ενέργειας».

Διαβάστε ακόμα: Υποσημειώσεις από την ιστορική συνάντηση Κίνας - ΗΠΑ: Ένας Τραμπ «ικέτης» στην αυλή του Σι Τζινπίνγκ

Τι θα ακολουθήσει;

Την Παρασκευή, όταν οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν ξανά, ενδέχεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Τραμπ θα θέλει μια νίκη, καθώς τα ποσοστά αποδοχής του συνεχίζουν να πέφτουν.

Ο Σι δήλωσε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο και η γεωργία – ένα μήνυμα ίσως ότι η Κίνα είναι έτοιμη να αγοράσει περισσότερη αμερικανική σόγια, βόειο κρέας και αεροσκάφη Boeing.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους ως «εποικοδομητική, στρατηγική και σταθερή» σε μια νέα τοποθέτηση που θα καθοδηγήσει τις σχέσεις για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Κίνα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις από την αύξηση της ανεργίας, την άνιση ανάπτυξη, την κρίση στον τομέα των ακινήτων και τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα χρέους των τοπικών κυβερνήσεων.

Έτσι, το Πεκίνο μπορεί να μην επιθυμεί έναν κόσμο με την Ουάσιγκτον στο επίκεντρο της παγκόσμιας εξουσίας, αλλά πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνυπάρξει με τις ΗΠΑ. Και αυτό ήταν το μήνυμα που φαινόταν να στέλνουν και οι δύο ηγέτες απόψε στο επίσημο δείπνο.

Απολαμβάνοντας την «υπέροχη υποδοχή που δεν έχει όμοιο της», ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος της Κίνας προχώρησε ακόμα περισσότερο, λέγοντας ότι «η μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους» και το «Make America great again» μπορούν να συμβαδίσουν.