FT: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την ανάπτυξη επιπλέον πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη - Οι ενδιαφερόμενοι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την πιθανότητα να αναπτύξουν περισσότερα πυρηνικά όπλα σε ευρωπαϊκό έδαφος, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ανοιχτοί στην πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών πυρηνικών, πλην των έξι χωρών όπου ήδη φιλοξενούνται βομβαρδιστικά με τέτοια όπλα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας, τα λεγόμενα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (DCA), τα οποία έχουν δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πυρηνικά πλήγματα, θα φιλοξενηθούν σε νέες τοποθεσίες.

Ωστόσο, επισημαίνεται, η συμφωνία δεν αναμένεται να κλείσει άμεσα.

Διαβάστε επίσης: Τα 5 πιο φονικά όπλα στην ιστορία: Η παράνοια του πολέμου από τα ρόπαλα μέχρι τα πυρηνικά

Ποιες χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον

Χώρες στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και ορισμένων χωρών της Βαλτικής, ενδιαφέρονται για την πιθανή φιλοξενία βάσεων DCA, έγινε γνωστό.

Στα πηγαδάκια του ΝΑΤΟ φαίνεται πως υπάρχουν έντονες συζητήσεις για το θέμα.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου έχει στο παρελθόν επισημάνει πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους για να προστατεύσουν τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, παρά τους κλυδωνισμούς που προκλήθηκαν από την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν την αμερικανική επιχείρηση στη Ιράν.

Να σημειωθεί, βέβαια, πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και πολλοί από τους βοηθούς του έχουν επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους τους επειδή δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους και βασίζονται τόσο στην αμερικανική βοήθεια.

Διαβάστε επίσης: Γιατί δεν έχουμε ενεργό πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα

Πού έχουν πυρηνικά οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ήδη πυρηνικά όπλα σε βάσεις σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, βάσει συμφωνιών του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, έχουν αναπτύξει τακτικά όπλα σε Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Τουρκία.

Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο της επίβλεψής τους και κρατούνται σε υπόγεια θησαυροφυλάκια.

Σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης που απαιτεί τη χρήση τους, η Ουάσινγκτον πρέπει να συντονιστεί με την κυβέρνηση του κράτους όπου βρίσκονται για να εγκριθεί η αποστολή.