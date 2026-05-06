Η πιθανότητα ο θανατηφόρος χανταϊός να μεταφέρθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από ζευγάρι παρατηρητών πουλιών εξετάζεται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις έρευνες ένα ζευγάρι Ολλανδοί, το οποίο στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο MV Hondius, επισκέφθηκε χωματερή για να φωτογραφίσει πουλιά στην πόλη Ουσουάια και ενδέχεται να εκτέθηκε σε τρωκτικά που μετέφεραν τη θανατηφόρα λοίμωξη.

Περισσότεροι από 20 Βρετανοί που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατό και να τεθούν σε καραντίνα έως και οκτώ εβδομάδων.

Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά το Σάββατο.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το Πράσινο Ακρωτήριο, μετά την απομάκρυνση ενός Βρετανού γιατρού με ύποπτα συμπτώματα του χανταϊού.

Οι Αρχές των Καναρίων Νήσων αρχικά αρνήθηκαν τις εντολές της Ισπανίας με τον φόβο ότι οποιοσδήποτε στο πλοίο θα μπορούσε να μεταφέρει τον θανατηφόρο ιό στην περιοχή τους.

Οι ανησυχίες τους εντάθηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η ασθένεια εξαπλώθηκε στην Ελβετία, μετά από έναν επιβάτη που είχε αποβιβαστεί πριν από το ξέσπασμα του ιού και εμφάνισε συμπτώματα όταν επέστρεψε στο σπίτι του και τώρα νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.

Ο άνδρας βρίσκεται σε μονάδα απομόνωσης και ενδέχεται να τεθεί σε καραντίνα έως και 45 ημέρες, «για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για άλλους ασθενείς», δήλωσε ο επικεφαλής ιατρός του νοσοκομείου στη Ζυρίχη.

Η ασθένεια έχει περίοδο επώασης έως και οκτώ εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι, θεωρητικά, τόσο καιρό μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν σε καραντίνα οι 21 Βρετανοί επιβάτες, εάν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας.

Η θνησιμότητα του χανταϊού

Το ξέσπασμα της σπάνιας ασθένειας που μεταδίδεται από αρουραίους και έχει ποσοστό θνησιμότητας 40%, έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους, ενώ αρκετοί νοσούν σοβαρά.

Παρά τον διεθνή συναγερμό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι η κατάσταση δεν μοιάζει με την αρχή της πανδημίας Covid.

«Αυτό δεν είναι το επόμενο Covid, αλλά είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια», δήλωσε η επικεφαλής επιδημιολόγος του ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κέρκοβ. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτήν».