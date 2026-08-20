Χάρι και Μέγκαν: Γιατί μετακομίζουν τώρα στη Βρετανία - Πού θα εγκατασταθούν

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ ανακοινώθηκε πως σχεδιάζουν να μετακομίσουν πίσω στη Βρετανία.

Μετά από χρόνιες συγκρούσεις, η επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία, μαζί με την οικογένειά του, αποτελεί πραγματική έκπληξη.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’ και η Μέγκαν «προβλέπεται να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ ως το τέλος του μήνα για να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, που θα βρίσκεται έξω από το Λονδίνο», έγραψε η Telegraph.

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Τα δύο τους παιδιά - ο πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών-- έχουν εγγραφεί για να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association, ο βασιλιάς ενημερώθηκε την Κυριακή για τα σχέδια του ζευγαριού. Ο Κάρολος ενθουσιάστηκε με την ιδέα να βλέπει «περισσότερο την οικογένεια σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το καθεστώς τους ως απλοί πολίτες δεν θα αλλάξει», πρόσθεσε το PA.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο μεγάλος αδελφός του Χάρι, και η σύζυγός του Κέιτ έχουν επίσης ενημερωθεί για την επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ. Όμως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, με τον οποίο ο Χάρι έχει αποξενωθεί, δεν είχε αντιδράσει ως χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι | AP

Γιατί μετακομίζουν τώρα;

Πρόκειται για μια σχετικά ξαφνική απόφαση, όπως μεταδίδει το BBC, που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν καλά το ζευγάρι. Αν και είχαν γίνει γενικές συζητήσεις για την πιθανότητα να περνούν περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόφαση για την επιστροφή ελήφθη πρόσφατα.

Η επίσκεψη της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο ήταν καθοριστική. Εκτός από τον χρόνο που πέρασαν με τον Βασιλιά στο Highgrove, λέγεται ότι ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, ο Πρίγκιπας Άρτσι και η Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, απόλαυσαν ιδιαίτερα τη συντροφιά της οικογένειας της μητέρας του Χάρι, της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως η μετακίνηση αυτή δεν οφείλεται σε προβλήματα στις ΗΠΑ αλλά από την επιθυμία του ζευγαριού να περνά χρόνο στην Ευρώπη, πιο κοντά στην οικογένεια του Χάρι, καθώς και από την επιθυμία τους τα παιδιά τους να πάνε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν ήδη επιλεγεί σχολεία για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Το ζεύγος Σάσεξ θα χρειαστεί χρόνο για να εγκατασταθεί, επομένως αναμένεται η οικογένεια να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός των επόμενων 10 ημερών.

Πού θα ζήσουν;

Η ακριβής τοποθεσία δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά δεν θα ζήσουν στο Λονδίνο, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να φύγουν από την έπαυλη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια ώστε να εγκατασταθούν σε μια κατοικία στην ύπαιθρο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το κλίμα είναι ελαφρώς πιο ψυχρό.

Φημολογείται ότι θα εγκατασταθούν στην περιοχή των Cotswolds ή του Northampton, κοντά στο κτήμα της οικογένειας Σπένσερ, το Althorp.

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Τι σημαίνει η επιστροφή του Χάρι για την βασιλική οικογένεια

Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC Πίτερ Χαντ δήλωσε ότι η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χάρι ενδέχεται να προκάλεσε «αποπληξία» στον Ουίλιαμ.

«Μακροπρόθεσμα η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δημιουργεί την προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Ουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα είναι σε θέση να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του», σημείωσε ο Χαντ μιλώντας στο PA. «Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο ειδικός στα θέματα της βασιλικής οικογένειας Ρίτσαρντ Φιτσγούλιαμς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News εκτίμησε ότι η επιστροφή στη Βρετανία του Χάρι και της οικογένειάς του αποτελεί «μια εξαιρετική εξέλιξη».

«Όταν υπάρχει βαθιά ρήξη μέσα σε μια οικογένεια, κάθε είδηση που δείχνει προς τη συμφιλίωση θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη», πρόσθεσε, παραμένοντας επιφυλακτικός. «Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ο Χάρι είχε δηλώσει επανειλημμένα πόσο του λείπει η Βρετανία και τον τελευταίο καιρό υπήρχαν ενδείξεις προσέγγισης με την οικογένειά του, κυρίως με τον πατέρα του.

Τον Μάιο του 2025 είχε δηλώσει στο BBC την επιθυμία του «να συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του, λέγοντας ότι είναι «πραγματικά λυπηρό που δεν μπορώ να δείξω την πατρίδα μου στα παιδιά μου».

Στις 10 Ιουλίου ο Κάρολος Γ’ και η σύζυγός του Καμίλα συναντήθηκαν στο Λονδίνο με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους - για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Τα παιδιά είχαν δει τον παππού τους για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 2022. Ο 41χρονος πρίγκιπας Χάρι έχει επιστρέψει έκτοτε στη Βρετανία αρκετές φορές. Μάλιστα είχε συναντηθεί με τον βασιλιά τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ο Κάρολος πάσχει από καρκίνο, και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν έλαβε πρόσκληση να πάρει τσάι με τον πατέρα του στο Κλάρενς Χάουζ.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στη Βρετανία

Ο Χάρι και η Μέγκαν παντρεύτηκαν το 2018 και έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία.

Ήδη το 2019 ο Χάρι είχε μιλήσει σε ντοκιμαντέρ για τις εντάσεις με τον αδελφό του Ουίλιαμ. Η Μέγκαν, Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός, είχε επίσης αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την πίεση που υφίστατο αφότου έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Τον Ιανουάριο του 2020 το ζευγάρι ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι σκοπεύουν να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι και να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Δύο μήνες αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Καλιφόρνια και έπαψαν να θεωρούνται ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώ σταμάτησαν να χρησιμοποιούν και τους επίσημους τίτλους τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στη Βρετανία.

Δημοσκόπηση του YouGov που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι μόνο το 22% των Βρετανών αντιμετωπίζει θετικά την Μέγκαν, έναντι του 65% που έχουν αρνητική άποψη για την πρώην ηθοποιό. Εξάλλου μόλις το 33% έχει καλή άποψη για τον Χάρι και το 58% αρνητική.